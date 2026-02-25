Відео
Усик веде перемовини з Bare Knuckle щодо бою на голих кулаках

Дата публікації: 25 лютого 2026 20:46
Усик може перейти в бої на голих кулаках
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик може розглянути варіант виступів у боях на голих кулаках. Представники Bare Knuckle Boxing уже ведуть переговори щодо його можливого переходу.

Про це заявив генеральний директор Bare Knuckle Девід Тетро в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing Social, передає портал Новини.LIVE.

Переговори тривають, але рішення не ухвалене

За словами Тетро, наразі йдеться лише про потенційну співпрацю, однак Усик відкритий до обговорення формату виступів без рукавичок. Перемовини ведуться з менеджером українця Егісом Клімасом. При цьому функціонер наголосив, що поспіху в цьому питанні немає, адже боксер має завершити справи в класичному боксі.

Усик востаннє виходив у ринг у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді та захистив статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 39-річний українець раніше заявляв, що вже знає дату завершення кар’єри, однак не розголошував її.

Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Можливий перехід Усика до боїв на голих кулаках став би найгучнішим трансфером у цьому сегменті єдиноборств. Водночас остаточне рішення залежатиме від подальших планів чемпіона в боксі, який ще думав про ММА.

Олександр Усик бокс Егіс Клімас кулачні бої українські боксери Bare Knuckle FC
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
