Усик може перейти в бої на голих кулаках

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик може розглянути варіант виступів у боях на голих кулаках. Представники Bare Knuckle Boxing уже ведуть переговори щодо його можливого переходу.

Про це заявив генеральний директор Bare Knuckle Девід Тетро в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing Social, передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Переговори тривають, але рішення не ухвалене

За словами Тетро, наразі йдеться лише про потенційну співпрацю, однак Усик відкритий до обговорення формату виступів без рукавичок. Перемовини ведуться з менеджером українця Егісом Клімасом. При цьому функціонер наголосив, що поспіху в цьому питанні немає, адже боксер має завершити справи в класичному боксі.

Усик востаннє виходив у ринг у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді та захистив статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 39-річний українець раніше заявляв, що вже знає дату завершення кар’єри, однак не розголошував її.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Можливий перехід Усика до боїв на голих кулаках став би найгучнішим трансфером у цьому сегменті єдиноборств. Водночас остаточне рішення залежатиме від подальших планів чемпіона в боксі, який ще думав про ММА.

Нагадаємо, стрибунці у висоту Юлії Левченко висказали претензії через форму.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може повернутися на тренувальну базу "Челсі".