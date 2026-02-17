Усик разом з Буткевичем допомогли одній із бригад ЗСУ

Олександр Усик на медіа-заході. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з бксу в надважкій вазі Олександр Усик разом зі своїм благодійним фондом Usyk Foundation передав 10 автомобілів 27-й окремій артилерійській бригаді імені Петра Калнишевського. Загальна вартість допомоги становить 14 809 560 грн.

Про це боксер повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

Військові отримали необхідні авто

За словами Усика, проєкт реалізовано за підтримки BGV Charity Fund президента ФК "Полісся" Житомир Геннадія Буткевича.

Наразі відомо, що 27-ма артилерійська бригада виконує бойові завдання на одному з ключових напрямків. Для артилеристів транспорт має стратегічне значення, оскільки на пікапах виконується підвезення боєприпасів.

Ці авт також допомагають швидше змінювати вогневі позиції, евакуювати поранених та реалізовувати роботу мобільних груп управління.

Усик наголосив, що підтримка війська залишається системною.

"Разом ми робимо реальні кроки для підсилення нашої армії", — зазначив він.

Зазнчимо, що це вже не перший благодійний проєкт Усика для сил оборони. Раніше він також допомагав з ремонтом військових госпіталів.

