Україна
Усик передал 10 авто 27-й артбригаде ВСУ

Усик передал 10 авто 27-й артбригаде ВСУ

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 23:03
Усик вместе с Буткевичем помогли одной из бригад ВСУ
Александр Усик на медиа-мероприятии. Фото: Reuters

Линейный чемпион мира по боксу Александр Усик и владелец "Полесья" Геннадий Буткевич передали 10 автомобилей 27-й отдельной артиллерийской бригаде имени Петра Калнышевского. Все переданные машины отправятся на обеспечение тылов подразделения.

Об этом спортсмен сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Военные получили необходимые авто

Общая стоимость техники составила 14,8 млн грн, что усиливает логистические возможности подразделения.

Подразделение выполняет огневые задачи на одном из ключевых направлений. Для артиллерийских частей транспорт критически важен: машины обеспечивают подвоз боекомплекта, смену позиций, эвакуацию раненых и оперативное перемещение расчетов. В условиях постоянной угрозы контрбатарейного огня мобильность снижает риски потерь.

Усик подчеркнул, что помощь армии носит системный характер.

"Мы делаем конкретные шаги для усиления наших военных", — заявил он.

С начала полномасштабной войны автомобили остаются одним из самых востребованных ресурсов на фронте из-за интенсивной эксплуатации и потерь техники.

Отметим, что это уже не первый благотворительный проект Усика для сил обороны. Ранее он также помогал с ремонтом военных госпиталей.

ВСУ Александр Усик благотворительность бокс Геннадий Буткевич Полесье
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
