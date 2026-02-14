Видео
Главная Спорт Стало известно, кому Усик пообещал дать бой

Стало известно, кому Усик пообещал дать бой

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 23:28
Уайлдер напомнил Усику об обещании боя
Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в этом году должен провести бой в США. У боксера на данный момент есть лишь один возможный соперник.

Усик уже пообещал сопернику, что проведет с ним бой, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxingnewsonline.

Читайте также:
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер на ринге. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Усик пообещал дать бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал, что Усик пообещал ему бой.

Американец сообщил, что украинец дал слово выйти с ним в ринг, и он намерен напомнить об этом обещании. Уайлдер подчеркнул, что ожидает выполнения договоренности.

Деонтей 4 апреля в Лондоне проведет бой против Дерека Чисора. Поединок позиционируют как один из ключевых в супертяжелой категории. В то же время, следующий соперник Усика официально еще не объявлен.

Напомним, ранее украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о проблемах с россиянами.

Также стало известно, что организаторы Олимпиады-2026 могли употреблять цензуру против украинских спортсменов.

Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
