Уайлдер напомнил Усику об обещании боя

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в этом году должен провести бой в США. У боксера на данный момент есть лишь один возможный соперник.

Усик уже пообещал сопернику, что проведет с ним бой, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxingnewsonline.

Усик пообещал дать бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал, что Усик пообещал ему бой.

Американец сообщил, что украинец дал слово выйти с ним в ринг, и он намерен напомнить об этом обещании. Уайлдер подчеркнул, что ожидает выполнения договоренности. Деонтей 4 апреля в Лондоне проведет бой против Дерека Чисора. Поединок позиционируют как один из ключевых в супертяжелой категории. В то же время, следующий соперник Усика официально еще не объявлен.

