Вайлдер нагадав Усику про обіцянку бою

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик цього року має провести бій в США. У боксера наразі є лише один можливий суперник.

Усик вже пообіцяв супернику, що проведе з ним бій, передає портал Новини.LIVE з посиланням на Boxingnewsonline.

Деонтей Вайлдер на рингу. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Усик побіцяв дати бій

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер розповів, що Усик пообіцяв йому бій.

Американець повідомив, що українець дав слово вийти з ним у ринг, і він має намір нагадати про цю обіцянку. Вайлдер підкреслив, що очікує на виконання домовленості. Деонтей 4 квітня у Лондоні проведе бій проти Дерек Чісора. Поєдинок позиціонують як один із ключових у надважкій категорії. Водночас, наступний суперник Усика офіційно ще не оголошений.

