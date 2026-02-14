Вайлдер нагадав Усику про обіцянку бою

Стало відомо, кому Усик пообіцяв дати бій
Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик цього року має провести бій в США. У боксера наразі є лише один можливий суперник.
Усик вже пообіцяв супернику, що проведе з ним бій, передає портал Новини.LIVE з посиланням на Boxingnewsonline.
Усик побіцяв дати бій
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер розповів, що Усик пообіцяв йому бій.
Американець повідомив, що українець дав слово вийти з ним у ринг, і він має намір нагадати про цю обіцянку. Вайлдер підкреслив, що очікує на виконання домовленості.
Деонтей 4 квітня у Лондоні проведе бій проти Дерек Чісора. Поєдинок позиціонують як один із ключових у надважкій категорії. Водночас, наступний суперник Усика офіційно ще не оголошений.
