Головна Спорт Стало відомо, кому Усик пообіцяв дати бій

Стало відомо, кому Усик пообіцяв дати бій

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 23:28
Вайлдер нагадав Усику про обіцянку бою
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик цього року має провести бій в США. У боксера наразі є лише один можливий суперник.

Усик вже пообіцяв супернику, що проведе з ним бій, передає портал Новини.LIVE з посиланням на Boxingnewsonline.

Читайте також:
Деонтей Уайлдер
Деонтей Вайлдер на рингу. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Усик побіцяв дати бій

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер розповів, що Усик пообіцяв йому бій.

Американець повідомив, що українець дав слово вийти з ним у ринг, і він має намір нагадати про цю обіцянку. Вайлдер підкреслив, що очікує на виконання домовленості.

Деонтей 4 квітня у Лондоні проведе бій проти Дерек Чісора. Поєдинок позиціонують як один із ключових у надважкій категорії. Водночас, наступний суперник Усика офіційно ще не оголошений.

Нагадаємо, раніше український фігурист Кирило Марсак розповів про проблеми з росіянами.

Також стало відомо, що організатори Олімпіади-2026 могли вживати цензуру проти українських спортсменів.

Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
