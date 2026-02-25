Усик ведет переговоры о боях без перчаток — что известно

Александр Усик. Фото: Reuters

Линейный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может продолжить карьеру в боях на голых кулаках. В Bare Knuckle Boxing подтвердили наличие контактов с его командой.

Об этом заявил генеральный директор Bare Knuckle Дэвид Тетро в интервью YouTube-каналу Boxing Social, передает портал Новини.LIVE.

Переговоры продолжаются, но решение не принято

По словам Тэтро, пока речь идет лишь о потенциальном сотрудничестве, однако Усик открыт к обсуждению формата выступлений без перчаток. Переговоры ведутся с менеджером украинца Эгисом Климасом. При этом функционер отметил, что спешки в этом вопросе нет, ведь боксер должен завершить дела в классическом боксе.

Усик в последний раз выходил в ринг в июле, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и защитил статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 39-летний украинец ранее заявлял, что уже знает дату завершения карьеры, однако не разглашал ее.

Возможный переход Усика к боям на голых кулаках стал бы самым громким трансфером в этом сегменте единоборств. В то же время окончательное решение будет зависеть от дальнейших планов чемпиона в боксе, который еще думал о ММА.

