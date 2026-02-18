Ф'юрі зробив гучну заяву про Усика перед боєм 11 квітня

Тайсон Ф'юрі на прес-конференції. Фото: Reuters/John Sibley

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вкотре порушив тему своїх боїв з Олександром Усиком. Британець відповів на запитання журналістів щодо того, чи прийняв він результати цих поєдинків.

"Циганський король" заявив, що не вважає себе переможеним, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Розмова відбулася після публікації британської преси, в якій спортивний психотерапевт аналізував реакцію Деонтея Вайлдера на власні невдачі. В інтерв'ю Тайсону Ф'юрі поставили пряме запитання щодо прийняття результату боїв з українцем, однак британець відкинув сам факт поразки та звинуватив суперника в нечесній грі.

Тайсон Ф'юрі виступає перед журналістами. Фото: Reuters/John Sibley

Ф'юрі знову підняв тему поєдинків з Усиком

За словами ексчемпіона, він не потребує допомоги фахівців для психологічної адаптації до підсумків протистояння. Водночас жодних доказів своїх звинувачень на адресу чемпіона WBA, WBC та IBF Тайсон не надав. Усик офіційно переміг Ф'юрі двічі, проте британець продовжує наполягати на власній версії.

"Він ніколи мене не перемагав. Він шахраював. Боже, він шахраював. У нього немов були ракети в дупі. Він шахраював. Я ніколи не погоджуся, що він переміг мене. Він шахрай та обманює всіх. Запам'ятайте ці слова: кролик благатиме Великого короля про бій до кінця року", — заявив Ф'юрі.

Тайсон уже 11 квітня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгема" проведе бій з Арсланбеком Махмудовим.

