Фьюри сделал громкое заявление об Усике перед боем 11 апреля

Тайсон Фьюри на пресс-конференции. Фото: Reuters/John Sibley

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вновь вернулся к теме своих поединков с Александром Усиком. Британец отреагировал на вопрос журналистов о том, смирился ли он с поражениями.

"Цыганский король" заявил, что не считает себя проигравшим, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Разговор состоялся после публикации британской прессы, в которой спортивный психотерапевт анализировал реакцию Деонтея Уайлдера на собственные неудачи. В интервью Тайсон Фьюри задали прямой вопрос о принятии результата боев с украинцем, однако британец отверг сам факт поражения и обвинил соперника в нечестной игре.

Тайсон Фьюри выступает перед журналистами. Фото: Reuters/John Sibley

Фьюри снова поднял тему поединков с Усиком

По словам экс-чемпиона, он не нуждается в помощи специалистов для психологической адаптации к итогам противостояния. При этом никаких доказательств своих обвинений в адрес чемпиона WBA WBC и IBF Тайсон не представил. Усик официально победил Фьюри дважды, однако британец продолжает настаивать на собственной версии.

"Он никогда меня не побеждал. Он жульничал. Боже, он жульничал. У него словно были ракеты в заднице. Он жульничал. Я никогда не соглашусь, что он победил меня. Он мошенник и обманывает всех. Запомните эти слова кролик будет умолять Великого короля о бое до конца года", — заявил Фьюри.

Тайсон уже 11 апреля в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма" проведет бой с Арсланбеком Махмудовым.

Напомним, на Олимпийских Играх в Милане норвежский спортсмен прямо во время турнира снял лыжи и разочаровано ушел в лес.

Японские фигуристы в парном сореновании отыграли пять позиций отставания от лидеров и сенсационно завоевали золотые медали.