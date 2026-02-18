Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Фьюри отказался признавать победы Усика и сделал громкое заявление

Фьюри отказался признавать победы Усика и сделал громкое заявление

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:07
Фьюри сделал громкое заявление об Усике перед боем 11 апреля
Тайсон Фьюри на пресс-конференции. Фото: Reuters/John Sibley

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вновь вернулся к теме своих поединков с Александром Усиком. Британец отреагировал на вопрос журналистов о том, смирился ли он с поражениями.

"Цыганский король" заявил, что не считает себя проигравшим, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Разговор состоялся после публикации британской прессы, в которой спортивный психотерапевт анализировал реакцию Деонтея Уайлдера на собственные неудачи. В интервью Тайсон Фьюри задали прямой вопрос о принятии результата боев с украинцем, однако британец отверг сам факт поражения и обвинил соперника в нечестной игре. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри выступает перед журналистами. Фото: Reuters/John Sibley

Фьюри снова поднял тему поединков с Усиком 

По словам экс-чемпиона, он не нуждается в помощи специалистов для психологической адаптации к итогам противостояния. При этом никаких доказательств своих обвинений в адрес чемпиона WBA WBC и IBF Тайсон не представил. Усик официально победил Фьюри дважды, однако британец продолжает настаивать на собственной версии.

"Он никогда меня не побеждал. Он жульничал. Боже, он жульничал. У него словно были ракеты в заднице. Он жульничал. Я никогда не соглашусь, что он победил меня. Он мошенник и обманывает всех. Запомните эти слова кролик будет умолять Великого короля о бое до конца года", — заявил Фьюри. 

Тайсон уже 11 апреля в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма" проведет бой с Арсланбеком Махмудовым. 

Напомним, на Олимпийских Играх в Милане норвежский спортсмен прямо во время турнира снял лыжи и разочаровано ушел в лес

Японские фигуристы в парном сореновании отыграли пять позиций отставания от лидеров и сенсационно завоевали золотые медали. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации