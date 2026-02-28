Дорощук виграв ЧУ в приміщенні та виконав норматив чемпіонату світу

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Олег Дорощук здобув золото чемпіонату України-2026 з легкої атлетики в приміщенні. У стрибках у висоту він оформив перемогу з результатом 2.30 м.

Про перемогу Дорощука повідомив портал Новини.LIVE.

У Дорощука не виникло труднощів

Початкова висота для 11 участників чоловічого фіналу становила 1.90 м, і вже після першого кола двоє учасників завершили виступи. Планку 1.95 м подолали всі, хто залишився в секторі, а на 2.00 м вибув Арсеній Гаврилов. На висоті 2.05 м боротьбу припинили Іван Павлюков і Матвій Чауш.

До 2.10 м дісталися шестеро легкоатлетів, але лише Назар Боруцький не впорався з цією позначкою. Дорощук розпочав виступ саме з цієї висоти і взяв її з першої спроби. Після 2.15 м у секторі залишилися лише двоє — Дорощук і Владислав Лавський.

Ключовою стала планка 2.21 м. Обидва спортсмени подолали її з першого стрибка, при цьому для Лавського це був особистий рекорд сезону. Наступна планка на цій же висоті стала вирішальною: Лавський не використав три підходи, тоді як Дорощук був точним.

Залишившись без суперників, представник Дорощук замовив 2.30 м і підкорив планку з першої спроби, виконавши норматив для участі у чемпіонаті світу. Срібло здобув Лавський (2.21 м), бронзу — Роман Петрук (2.10 м).

Нагадаємо, українського чемпіона світу мобілізували у штурмовий підрозділ.

