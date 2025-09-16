Відео
Дорощук без медалі завершив чемпіонат світу-2025

Дорощук без медалі завершив чемпіонат світу-2025

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:23
Олег Дорощук зупинився за крок до медалі на ЧС
Олег Дорощук. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо пройшли змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків. Україну на них представив Олег Дорощук.

Попри прогнози до початку турніру, Дорощук залишився без медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

За крок до медалі Дорощука

Український стрибун посів четверте місце у фіналі. Для нього це був другий фінал ЧС у кар’єрі.

Лише за кількістю вдалих спроб Олег поступився чеху Яну Штефелі.
Дорощук до планки 2.28 м не помилявся, але на ній взяв планку лише з третьої спроби.

Вирішальною сталою планка 2.34 м, яку українець не зміг підкорити, завершивши виступи з результатом 2.31 м — таким само, як у Штефели, але чех раніше зробив меншу кількість спроб.

Золото здобув Геміш Керр, встановивши найкращий результат сезону — 2.36 м з першої спроби. Срібло дісталося Ву Санхьоку — 2.34 м.

Легка атлетика чемпіонат світу стрибки у висоту Олег Дорощук Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
