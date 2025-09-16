Михайло Кохан з особистим рекордом 82.02 м залишився без медалі на ЧС

Михайло Кохан. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо завершився чоловічий фінал з метання молоту. Україну в ньому представив призер Олімпійських ігор Михайло Кохан.

Український легкоатлет показав дуже хороший результат, але залишився без медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Михайло Кохан. Фото: Reuters

Кохан програв тим, з ким важко конкурувати

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 з України х самого початку чекав на важкий фінал, де йому протистояли олімпійські призери Ітан Кацберг і Бенце Галаш, п'ятиразовий чемпіон світу Павел Файдек та срібний призер Токіо-2020 Ейвін Генріксен.

Попри конкуренцію та невдалий старт з двома незарахованими спробами, Кохан запустив себе з третьої спроби на 78.36 м, піднявшись на п'яту сходинку.

У четвертій спробі українець покращив результат до 79.51 м, а в п'ятій встановив особистий рекорд — 82.02 м. З цим результатом він би виграв останні чемпіонати світу, але не цей. Рівень конкуренції був настільки високий, що Кохан програв.

Ітан Кацберг (Канада) — 84.70 м Мерлін Гуммель (Німеччина) — 82.77 м Бенце Галаш (Угорщина) — 82.69 м Михайло Кохан (Україна) — 82.02 м

Нагадаємо, відомий тренер Мирон Маркевич назвав гравця збірної України, який може стати зіркою світового футболу.

Відомий експерт вважає, що необхідно замінити Сергія Реброва на іншого досвідченого тренера.