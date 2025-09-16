Михаил Кохан с личным рекордом 82.02 м остался без медали на ЧМ

Михаил Кохан. Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио завершился мужской финал по метанию молота. Украину в нем представил призер Олимпийских игр Михаил Кохан.

Украинский легкоатлет показал очень хороший результат, но остался без медали, сообщил портал Новини.LIVE.

Кохан проиграл тем, с кем трудно конкурировать

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 из Украины с самого начала ждал тяжелый финал, где ему противостояли олимпийские призеры Итан Кацберг и Бенце Галаш, пятикратный чемпион мира Павел Файдек и серебряный призер Токио-2020 Эйвин Генриксен.

Несмотря на конкуренцию и неудачный старт с двумя незасчитанными попытками, Кохан запустил себя с третьей попытки на 78.36 м, поднявшись на пятую строчку.

В четвертой попытке украинец улучшил результат до 79.51 м, а в пятой установил личный рекорд — 82.02 м. С этим результатом он бы выиграл последние чемпионаты мира, но не этот. Уровень конкуренции был настолько высок, что Кохан проиграл.

Итан Кацберг (Канада) — 84.70 м Мерлин Гуммель (Германия) — 82.77 м Бенце Галаш (Венгрия) — 82.69 м Михаил Кохан (Украина) — 82.02 м

