Дорощук без медали завершил чемпионат мира-2025



Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 18:23
Олег Дорощук остановился в шаге от медали на ЧМ
Олег Дорощук. Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио прошли соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Украину на них представил Олег Дорощук.

Несмотря на прогнозы до начала турнира, Дорощук остался без медали, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:



В шаге от медали Дорощука

Украинский прыгун занял четвертое место в финале. Для него это был второй финал ЧМ в карьере.

Лишь по количеству удачных попыток Олег уступил чеху Яну Штефеле.

Дорощук до планки 2.28 м не ошибался, но на ней взял планку лишь с третьей попытки.




Решающей стала планка 2.34 м, которую украинец не смог покорить, завершив выступления с результатом 2.31 м — таким же, как у Штефелы, но чех ранее сделал меньшее количество попыток.

Золото добыл Хэмиш Керр, установив лучший результат сезона — 2.36 м с первой попытки. Серебро досталось Ву Санхьоку — 2.34 м.

Напомним, футбольный тренер Мирон Маркевич назвал самого талантливого футболиста сборной Украины.

Известный эксперт предложил замену Сергею Реброву — это опытный тренер.

Легкая атлетика чемпионат мира прыжки в высоту Олег Дорощук Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
