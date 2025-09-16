Олег Дорощук остановился в шаге от медали на ЧМ

Дорощук без медали завершил чемпионат мира-2025
На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио прошли соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Украину на них представил Олег Дорощук.
Несмотря на прогнозы до начала турнира, Дорощук остался без медали, сообщил портал Новини.LIVE.
В шаге от медали Дорощука
Украинский прыгун занял четвертое место в финале. Для него это был второй финал ЧМ в карьере.
Лишь по количеству удачных попыток Олег уступил чеху Яну Штефеле.
Дорощук до планки 2.28 м не ошибался, но на ней взял планку лишь с третьей попытки.
Решающей стала планка 2.34 м, которую украинец не смог покорить, завершив выступления с результатом 2.31 м — таким же, как у Штефелы, но чех ранее сделал меньшее количество попыток.
Золото добыл Хэмиш Керр, установив лучший результат сезона — 2.36 м с первой попытки. Серебро досталось Ву Санхьоку — 2.34 м.
Напомним, футбольный тренер Мирон Маркевич назвал самого талантливого футболиста сборной Украины.
Известный эксперт предложил замену Сергею Реброву — это опытный тренер.
Читайте Новини.LIVE!