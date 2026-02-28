Дорощук выиграл ЧУ в помещении и выполнил норматив чемпионата мира

Олег Дорощук. Фото: Reuters

На чемпионате Украины-2026 по легкой атлетике в помещении определились призеры в прыжках в высоту среди мужчин. Победу снова одержал Олег Дорощук.

О победе Дорощука сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Олег Дорощук. Фото: Reuters

У Дорощука не возникло трудностей

Начальная высота для 11 участников мужского финала составляла 1.90 м, и уже после первого круга двое участников завершили выступления. Планку 1.95 м преодолели все, кто остался в секторе, а на 2.00 м выбыл Арсений Гаврилов. На высоте 2.05 м борьбу прекратили Иван Павлюков и Матвей Чауш.

До 2.10 м добрались шестеро легкоатлетов, но только Назар Боруцкий не справился с этой отметкой. Дорощук начал выступление именно с этой высоты и взял ее с первой попытки. После 2.15 м в секторе остались только двое — Дорощук и Владислав Лавский.

Ключевой стала планка 2.21 м. Оба спортсмена преодолели ее с первого прыжка, при этом для Лавского это был личный рекорд сезона. Следующая планка на этой же высоте стала решающей: Лавский не использовал три подхода, тогда как Дорощук был точным.

Оставшись без соперников, представитель Дорощук заказал 2.30 м и покорил планку с первой попытки, выполнив норматив для участия в чемпионате мира. Серебро получил Лавский (2.21 м), бронзу — Роман Петрук (2.10 м).

Напомним, украинского чемпиона мира мобилизовали в штурмовое подразделение.

Возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду опубликовала пикантное фото.