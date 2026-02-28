Кохана Роналду Джорджина Родрігес показала спокусливий кадр у небі

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родрігес оприлюднила нову світлину, зроблену під час перельоту приватним літаком. Наречена Кріштіану Роналду продемонструвала сміливий образ у салоні повітряного судна.

Про її чергову публікацію в Instagram повідомив портал Новини.LIVE.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Кадр із приватного перельоту

На знімку Родрігес сидить у кріслі біля ілюмінатора в інтер’єрі бізнес-джета. Вона позує в чорному комплекті, поєднаному з напівпрозорими колготками з візерунком та класичними туфлями на підборах. Волосся зібране у стриманий пучок, макіяж виконаний у нейтральних тонах.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Світлина підкреслює приватну атмосферу перельоту: м’яке освітлення салону, світлі панелі та мінімалістичний дизайн. Публікація швидко набрала реакції в соціальних мережах.

Джорджина регулярно ділиться кадрами з подорожей та повсякденного життя. Вона супроводжує Кріштіану Роналду під час його виступів у різних країнах і часто сама відвідує різноманітні івенти, бо стосунки з Кріштіану зробили її зіркою зі 72 млн фоловерів у Instagram.

