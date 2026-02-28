Джорджина Родригес удивила кадром на борту самолета

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

В сети появился новый снимок Джорджины Родригес, сделанный на борту частного самолета. Возлюбленная Криштиану Роналду выбрала смелый наряд для фотосессии в небе.

Об ее очередной публикации в Instagram сообщил портал Новини.LIVE.

Кадр из частного перелета

На снимке Родригес сидит в кресле у иллюминатора в интерьере бизнес-джета. Она позирует в черном комплекте, дополненном полупрозрачными колготками с узором и классическими туфлями на каблуках. Волосы собраны в сдержанный пучок, макияж выполнен в нейтральных тонах.

Снимок подчеркивает приватную атмосферу перелета: мягкое освещение салона, светлые панели и минималистичный дизайн. Публикация быстро набрала реакции в социальных сетях.

Джорджина регулярно делится кадрами из путешествий и повседневной жизни. Она сопровождает Криштиану Роналду во время его выступлений в разных странах и часто сама посещает различные ивенты, поскольку отношения с Криштиану сделали ее звездой с 72 млн подписчиков в Instagram.

