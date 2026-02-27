Суркіс відповів на питання про трансфери та фінанси Динамо

Суркіс відповів тим, хто рахує його гроші
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс висловився щодо фінансового стану клубу та його трансферної стратегії.
Останніми місяцями навколо бюджету столичної команди з'являлися різні оцінки та обговорення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал журналіста Володимира Звєрова.
Раніше повідомлялося, що річний бюджет "Динамо" становить кілька десятків мільйонів доларів, а клуб продовжує функціонувати в умовах воєнного часу. При цьому команда зберігає штат співробітників і виконує фінансові зобов'язання.
Що Суркіс сказав про гроші
Президент "Динамо" дав зрозуміти, що не надає значення публікаціям, у яких обговорюються його особисті кошти або фінансові рішення. За його словами, всередині клубу зберігається стабільність, а всі процеси працюють у штатному режимі.
"Мене не хвилюють журналісти, які рахують мої гроші. Не буду називати їхні імена, щоб не робити їм рекламу. У команді "Динамо" все гаразд, у нас 650 співробітників отримують зарплату без затримок. Закінчиться війна і всі усе побачать", — заявив Суркіс.
