Суркіс відповів тим, хто рахує його гроші

Дата публікації: 27 лютого 2026 19:39
Суркіс відповів на питання про трансфери та фінанси Динамо
Ігор Суркіс відповідає на запитання. Фото: скринот YouTube

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс висловився щодо фінансового стану клубу та його трансферної стратегії. 

Останніми місяцями навколо бюджету столичної команди з'являлися різні оцінки та обговорення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал журналіста Володимира Звєрова.

Читайте також:

Раніше повідомлялося, що річний бюджет "Динамо" становить кілька десятків мільйонів доларів, а клуб продовжує функціонувати в умовах воєнного часу. При цьому команда зберігає штат співробітників і виконує фінансові зобов'язання.

Игорь Суркис
Ігор Суркіс на зборах команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Суркіс сказав про гроші

Президент "Динамо" дав зрозуміти, що не надає значення публікаціям, у яких обговорюються його особисті кошти або фінансові рішення. За його словами, всередині клубу зберігається стабільність, а всі процеси працюють у штатному режимі.

"Мене не хвилюють журналісти, які рахують мої гроші. Не буду називати їхні імена, щоб не робити їм рекламу. У команді "Динамо" все гаразд, у нас 650 співробітників отримують зарплату без затримок. Закінчиться війна і всі усе побачать", — заявив Суркіс.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради розповів про мобілізацію багаторазового чемпіона з шашок Юрія Анікєєва.

Відомий у минулому футболіст Іван Ракітич ледь не зірвав жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів.

