Металіст 1925 зацікавився хавбеком Динамо Яциком і готує пропозицію

Харківський "Металіст 1925" шукає підсилення центральної лінії поля. Після провалу з трансфером Бруніньо із "Карпат" у сфері інтересів клубу опинився півзахисник київського "Динамо" Олександр Яцик.

Про це стало відомо "Футбол 24", передає портал Новини.LIVE.

Гравець може змінити команду

Джерело повідомило, що 21-річний футболіст не повністю задоволений обсягом ігрового часу в Києві. У поточному сезоні він провів 16 матчів, однак сумарно відіграв 650 хвилин, що свідчить про нестабільне місце в основі. На його рахунку два забиті м’ячі.

У "Металісті 1925" розглядають Яцика як варіант для підсилення центру поля, де є кадрові проблеми з високоякісними гравцями. Клуб прагне додати динаміки та глибини складу, а молодий хавбек із досвідом виступів у єврокубках і за молодіжні збірні України відповідає цим критеріям.

Яцик є вихованцем "Динамо", його контракт із киянами чинний до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця оцінюється в 1 млн євро. Можливий формат угоди — оренда з правом викупу або повноцінний трансфер, однак офіційних перемовин сторони поки не підтверджували.

Минулого року "Металіст 1925" пробував купити Яцика, але отримав відмову. Однак, з того моменту гравець продовжує бути лише в ротації. Свого часу Олександра називали одним із найбільш перспективних вихованців "Динамо", що він потім підтвердив у оренді в луганській "Зорі".

