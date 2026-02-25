Видео
Главная Спорт Динамо может продать своего игрока в Металлист 1925

Динамо может продать своего игрока в Металлист 1925

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 20:07
Яцык может перейти в Металлист 1925 — детали
Александр Яцык Фото: "Динамо" Киев

Харьковский "Металлист 1925" изучает возможность усиления центра поля перед второй частью сезона. Одним из кандидатов рассматривается полузащитник киевского "Динамо" Александр Яцык.

Об этом стало известно "Футбол 24", передает портал Новини.LIVE.

Александр Яцик играет за киевский клуб
Александр Яцык Фото: "Динамо" Киев

Игрок может сменить команду

Источник сообщил, что 21-летний футболист не полностью доволен объемом игрового времени в Киеве. В текущем сезоне он провел 16 матчей, однако суммарно отыграл 650 минут, что свидетельствует о нестабильном месте в основе. На его счету два забитых мяча.

В "Металлисте 1925" рассматривают Яцыка как вариант для усиления центра поля, где есть кадровые проблемы с высококачественными игроками. Клуб стремится добавить динамики и глубины состава, а молодой хавбек с опытом выступлений в еврокубках и за молодежные сборные Украины соответствует этим критериям.

Яцык является воспитанником "Динамо", его контракт с киевлянами действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 1 млн евро. Возможный формат сделки — аренда с правом выкупа или полноценный трансфер, однако официальных переговоров стороны пока не подтверждали.

В прошлом году "Металлист 1925" пробовал купить Яцыка, но получил отказ. Однако, с того момента игрок продолжает быть лишь в ротации. В свое время Александра называли одним из самых перспективных воспитанников "Динамо", что он затем подтвердил в аренде в луганской "Заре".

Напомним, Юлия Левченко была раскритикована за свою одежду на секторе по прыжкам в высоту.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик может вернуться к тренировкам уже очень скоро.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
