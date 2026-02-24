Федор близький до переходу в Полісся за 3 млн

Полісся заплатило 3 млн євро за резервіста Карпат
Львівські "Карпати" невдовзі втратять ще одного ключового футболіста під час зимового трансферного вікна. Півзахисник Олег Федор перебуває за крок від переходу до житомирського "Полісся".
Про це заявив журналіст і коментатор Віктор Вацко, передає портал Новини.LIVE.
Сума трансферу вища за попередні оцінки
За словами Вацка, клуби досягли домовленості, а сума угоди може скласти не 2, а близько 3 мільйонів євро. Він зазначив, що "Полісся" проявляло наполегливість у перемовинах і повернулося до питання трансферу після попередньої відмови з боку львівського клубу.
Журналіст додав, що перші контакти між сторонами відбулися ще наприкінці минулого року — під час перемовин щодо переходу Ігоря Краснопіра. Тоді "Карпати" не погодилися на продаж за 3 млн євро.
Вацко пов’язує зміну позиції з тим, що в клубі вже були готові до втрати Бруніньйо, який мав перейти у "Металіст 1925", але трансфер зірвався.
Наразі Федор обговорює трирічний контракт.
Ініціаива дорогої покупки належить головному тренеру "Полісся" Руслану Ротаню, який раніше працював з Федором у молодіжній збірній України.
Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайла Мудрика невдовзі може повернутися на футбольне поле.
Глава УАФ Андрій Шевченко назвав кількість загиблих через війну українських футболістів.
Читайте Новини.LIVE!