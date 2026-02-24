Відео
Головна Спорт Полісся заплатило 3 млн євро за резервіста Карпат

Полісся заплатило 3 млн євро за резервіста Карпат

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 23:59
Федор близький до переходу в Полісся за 3 млн
Олег Федор. Фото: "Карпати" Львів

Львівські "Карпати" невдовзі втратять ще одного ключового футболіста під час зимового трансферного вікна. Півзахисник Олег Федор перебуває за крок від переходу до житомирського "Полісся".

Про це заявив журналіст і коментатор Віктор Вацко, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Олег Федор тренується в складі Кирпат
Олег Федор на тренуванні. Фото: "Карпати" Львів

Сума трансферу вища за попередні оцінки

За словами Вацка, клуби досягли домовленості, а сума угоди може скласти не 2, а близько 3 мільйонів євро. Він зазначив, що "Полісся" проявляло наполегливість у перемовинах і повернулося до питання трансферу після попередньої відмови з боку львівського клубу.

Журналіст додав, що перші контакти між сторонами відбулися ще наприкінці минулого року — під час перемовин щодо переходу Ігоря Краснопіра. Тоді "Карпати" не погодилися на продаж за 3 млн євро.

Вацко пов’язує зміну позиції з тим, що в клубі вже були готові до втрати Бруніньйо, який мав перейти у "Металіст 1925", але трансфер зірвався.

Наразі Федор обговорює трирічний контракт.

Ініціаива дорогої покупки належить головному тренеру "Полісся" Руслану Ротаню, який раніше працював з Федором у молодіжній збірній України.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайла Мудрика невдовзі може повернутися на футбольне поле.

Глава УАФ Андрій Шевченко назвав кількість загиблих через війну українських футболістів.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
