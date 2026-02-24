Видео
Україна
Главная Спорт Вацко назвал сумму трансфера Федора из Карпат в Полесье

Вацко назвал сумму трансфера Федора из Карпат в Полесье

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 23:59
Федор может перейти в Полесье за огромную сумму
Олег Федор. Фото: "Карпаты" Львов

Переход полузащитника "Карпат" Олега Федора в "Полесье" может стать одной из крупнейших сделок внутреннего рынка УПЛ этой зимы. Переговоры между клубами, по имеющейся информации, завершились положительно.

Об этом заявил журналист и комментатор Виктор Вацко, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Олег Федор тренується в складі Кирпат
Олег Федор на тренировке. Фото: "Карпаты" Львов

Сумма трансфера выше предыдущих оценок

По словам Вацко, клубы достигли договоренности, а сумма сделки может составить не 2, а около 3 миллионов евро. Он отметил, что "Полесье" проявляло настойчивость в переговорах и вернулось к вопросу трансфера после предыдущего отказа со стороны львовского клуба.

Журналист добавил, что первые контакты между сторонами состоялись еще в конце прошлого года — во время переговоров по переходу Игоря Краснопира. Тогда "Карпаты" не согласились на продажу за 3 млн евро.

Вацко связывает изменение позиции с тем, что в клубе уже были готовы к потере Бруниньо, который должен был перейти в "Металлист 1925", но трансфер сорвался.

Сейчас Федор обсуждает трехлетний контракт.

Инициатива дорогостоящей покупки принадлежит главному тренеру "Полесья" Руслану Ротаню, который ранее работал с Федором в молодежной сборной Украины.

Напомним, вингер "Челси" Михаила Мудрика вскоре может вернуться на футбольное поле.

Глава УАФ Андрей Шевченко назвал количество погибших из-за войны украинских футболистов.

Карпаты Футбол трансферы УПЛ Полесье Олег Федор
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
