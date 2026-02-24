Відео
У Карпатах після серії невдач визначились з долею Русола

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 22:07
Русол залишиться гендиректором Карпат — відома позиція президента
Андрій Русол. Фото: кадр з відео

Андрій Русол продовжить роботу на посаді генерального директора львівських "Карпат". Попри невдалий сезон для клубу та його менеджменту, в середині клубу питання відставки гендиректора наразі не розглядають.

Про це заявив журналіст і коментатор Віктор Вацко, коментуючи ситуацію навколо керівництва львівського клубу, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи можуть змінити керівництво "Карпат"

За словами Вацка, президент "Карпат" Володимир Матківський дав зрозуміти, що повністю довіряє Русолу та не планує кадрових змін. Йдеться про стратегічну підтримку, яка не залежить від реакції трибун або ситуативних результатів команди. Власник клубу задоволений управлінською моделлю та тим, як вибудовується структура роботи.

Журналіст наголосив, що його здивувала не сама довіра, а її безумовність. Формулювання було чітким і не передбачало альтернатив. Це означає, що всередині клубу немає дискусій щодо зміни генерального директора, попри критику з боку частини вболівальників.

Наразі в УПЛ "Карпати" знаходяться на десятій позиції, маючи в активі 19 очок.

Нагадаємо, вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика невдовзі можуть очікувати великі зміни.

Глава УАФ Андрій Шевченко шокував, назвавши кількість загиблих українських футболістів за час війни.

Львів футбол УПЛ Карпати Львів Андрій Русол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
