Маткивский подтвердил поддержку Русола — гендиректору простили провалы Карпат

Львовские "Карпаты" не планируют кадровых перестановок в руководстве клуба. Андрей Русол продолжит работу на посту генерального директора.

Об этом заявил журналист и комментатор Виктор Вацко, комментируя ситуацию вокруг руководства львовского клуба, передает портал Новини.LIVE.

Могут ли сменить руководство "Карпат"

По словам Вацко, президент "Карпат" Владимир Маткивский дал понять, что полностью доверяет Русолу и не планирует кадровых изменений. Речь идет о стратегической поддержке, которая не зависит от реакции трибун или ситуативных результатов команды. Владелец клуба доволен управленческой моделью и тем, как выстраивается структура работы.

Журналист отметил, что его удивило не само доверие, а его безусловность. Формулировка была четкой и не предусматривала альтернатив. Это означает, что внутри клуба нет дискуссий по смене генерального директора, несмотря на критику со стороны части болельщиков.

Сейчас в УПЛ "Карпаты" находятся на десятой позиции, имея в активе 19 очков.

