Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Карпатах решили, есть ли у Русола кредит доверия

В Карпатах решили, есть ли у Русола кредит доверия

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 22:07
Маткивский подтвердил поддержку Русола — гендиректору простили провалы Карпат
Андрей Русол. Фото: кадр из видео

Львовские "Карпаты" не планируют кадровых перестановок в руководстве клуба. Андрей Русол продолжит работу на посту генерального директора.

Об этом заявил журналист и комментатор Виктор Вацко, комментируя ситуацию вокруг руководства львовского клуба, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Могут ли сменить руководство "Карпат"

По словам Вацко, президент "Карпат" Владимир Маткивский дал понять, что полностью доверяет Русолу и не планирует кадровых изменений. Речь идет о стратегической поддержке, которая не зависит от реакции трибун или ситуативных результатов команды. Владелец клуба доволен управленческой моделью и тем, как выстраивается структура работы.

Журналист отметил, что его удивило не само доверие, а его безусловность. Формулировка была четкой и не предусматривала альтернатив. Это означает, что внутри клуба нет дискуссий по смене генерального директора, несмотря на критику со стороны части болельщиков.

Сейчас в УПЛ "Карпаты" находятся на десятой позиции, имея в активе 19 очков.

Напомним, вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика вскоре могут ожидать большие изменения.

Глава УАФ Андрей Шевченко поверг в шок, назвав количество погибших украинских футболистов за время войны.

Львов футбол УПЛ Карпаты Львов Андрей Русол
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации