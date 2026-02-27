Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк чесно назвав причину впевненої перемоги Динамо над Епіцентром

Костюк чесно назвав причину впевненої перемоги Динамо над Епіцентром

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 17:21
Костюк розповів про травми у Динамо після розгрому Епіцентру
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" здобуло переконливу перемогу над "Епіцентром" у поєдинку 18 туру УПЛ з рахунком 4:0. Команда з перших хвилин діяла активно, володіла ініціативою та ще до перерви скористалася своїми нагодами. 

Підопічні Ігоря Костюка з перших хвилин задавала темп протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Реклама
Читайте також:

Після перерви гості були змушені розкриватися, чим господарі скористалися на швидких переходах з оборони в атаку. Три м'ячі в другому таймі стали наслідком тиску і точних рішень попереду у киян. При цьому у "біло-синіх" були можливості довести рахунок до ще більшого. У підсумку Володимир Бражко та Андрій Ярмоленко забили по голу, а Матвій Пономаренко оформив дубль.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Що вплинуло на результат "Динамо"

Матч проходив у ранній час, однак, за словами тренерського штабу, це не внесло змін у підготовчий процес. Окремо Ігор Костюк прокоментував відсутність у заявці Дубінчака та Тіаре, уточнивши, що обидва гравці продовжують відновлення після ушкоджень.

"Ніяких особливих нюансів не було, просто без обіду — поснідали і вийшли грати. Різниця в тому, що сьогодні ми забили ще до перерви, і супернику довелося йти вперед. Дубінчак поки що відновлюється після зборів, а Тіаре тільки минулого тижня повернувся в загальну групу", — пояснив Костюк.

Нагадаємо, в Україні виник скандал через мобілізацію відомого спортсмена, який мав право на відстрочку.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе не погоджується на операцію, щоб зіграти на чемпіонаті світу влітку 2026 року.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Динамо УПЛ Ігор Костюк ФК Епіцентр
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації