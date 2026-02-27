Костюк розповів про травми у Динамо після розгрому Епіцентру

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" здобуло переконливу перемогу над "Епіцентром" у поєдинку 18 туру УПЛ з рахунком 4:0. Команда з перших хвилин діяла активно, володіла ініціативою та ще до перерви скористалася своїми нагодами.

Підопічні Ігоря Костюка з перших хвилин задавала темп протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Після перерви гості були змушені розкриватися, чим господарі скористалися на швидких переходах з оборони в атаку. Три м'ячі в другому таймі стали наслідком тиску і точних рішень попереду у киян. При цьому у "біло-синіх" були можливості довести рахунок до ще більшого. У підсумку Володимир Бражко та Андрій Ярмоленко забили по голу, а Матвій Пономаренко оформив дубль.

Матвій Пономаренко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Що вплинуло на результат "Динамо"

Матч проходив у ранній час, однак, за словами тренерського штабу, це не внесло змін у підготовчий процес. Окремо Ігор Костюк прокоментував відсутність у заявці Дубінчака та Тіаре, уточнивши, що обидва гравці продовжують відновлення після ушкоджень.

"Ніяких особливих нюансів не було, просто без обіду — поснідали і вийшли грати. Різниця в тому, що сьогодні ми забили ще до перерви, і супернику довелося йти вперед. Дубінчак поки що відновлюється після зборів, а Тіаре тільки минулого тижня повернувся в загальну групу", — пояснив Костюк.

