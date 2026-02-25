Відео
У Динамо зробили ставку на молодого гравця, який затьмарив конкурентів

У Динамо зробили ставку на молодого гравця, який затьмарив конкурентів

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 19:07
Костюк вирішив відмовитись від послуг відомого гравця Динамо
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Нападник київського "Динамо" Владислав Бленуце більше не входить до числа гравців, на яких регулярно розраховує головний тренер Ігор Костюк, і наразі випав з основної обойми команди.

Тренерський штаб визначився з пріоритетами в атакувальній лінії, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

Читайте також:

Основним варіантом на позиції нападника "Динамо" найближчим часом стане Матвій Пономаренко. Другим в ієрархії розглядається гравець збірної Панами Едуардо Герреро. Владислав Бленуце в нинішній ситуації ризикує залишитися без регулярної ігрової практики до завершення сезону 2025/26.

Матвей Пономаренко
Форвард Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Нова ієрархія в атаці "Динамо"

У першому офіційному матчі року 24-річний румун не потрапив навіть до заявки на гру проти львівського "Руху", яку "біло-сині" виграли з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у тій зустрічі забив Пономаренко, що додатково зміцнило його позиції у складі.

Владислав Блэнуцэ
Владислав Бленуце під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Бленуце перейшов у "Динамо" влітку з румунської "Крайови" за два млн євро. Трансфер супроводжувався очікуваннями, проте адаптація виявилася непростою.

За десять матчів у складі киян він відзначився лише одним голом, що викликало хвилю критики з боку частини вболівальників та експертів. Незважаючи на інтерес до варіанту оренди для здобуття практики, футболіст залишився в команді й вирішив боротися за місце в складі.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик зможе знову офіційно тренуватися у складі "Челсі".

Легкоатлетка Юлія Левченко дотепно відповіла на критику вболівальників з приводу того, в чому вона виступає на турнірах.

