Вацко підозрює, що не всі виделені менеджменту Динамо 20 млн пішли на поля

Відомий журналіст Віктор Вацко висловив здивування та критику щодо якості газону на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського під час матчу УПЛ з "Рухом". Якість покриття не відповідала очікуванням, що викликало хвилю обговорень серед уболівальників та експертів.

Про це заявив Вацко в ефірі свого YouTube-каналу, передає портал Новини.LIVE.

Забагато витрат і поганий результат

Журналіст порівняв стан газону з умовами в навіть гірших кліматичних ситуаціях — як у норвезького "Буде-Глімт", де штучне поле виглядало ідеально в Лізі чемпіонів.

Вацко зазначив, що не очікував, що "Динамо" — традиційний зразок у підготовці газону, продемонструє таку якість, причому після заяв про витрати близько 20 млн гривень на підігрів і догляд.

Критику Вацко супроводжує більш глибшим аналізом причин, який став йому доступним. За висновками експертів і агрономів, коріння газону могло підгнити через надмірний полив та коротку стрижку трави, що спричинило загнивання кореневої системи і слабке зчеплення трав’яного покриву з ґрунтом. За словами спеціалістів, на відновлення може піти до місяця з додатковою підсівкою, обробкою та підігрівом поля .

Проблеми з газоном безпосередньо вплинули на гру проти "Руху": футболісти змушені були більше грати верховими передачами, а не через технічні комбінації, що зменшило динаміку атаки . Такий стан поля також підвищує ризик травм і ставить питання щодо ефективності вкладень у поточну систему догляду.

Наразі клуб працює над терміновим вирішенням ситуації — розглядається часткова або повна заміна трав’яного покриття. Офіційної позиції від адміністрації ще немає.

