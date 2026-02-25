Відео
Головна Спорт Суркіса просять перевірити, на що Динамо витратило 20 млн в січні-лютому

Суркіса просять перевірити, на що Динамо витратило 20 млн в січні-лютому

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 17:01
Вацко підозрює, що не всі виделені менеджменту Динамо 20 млн пішли на поля
"Динамо" приймало "Рух" на жахливому газоні. Фото: "Динамо" Київ

Відомий журналіст Віктор Вацко висловив здивування та критику щодо якості газону на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського під час матчу УПЛ з "Рухом". Якість покриття не відповідала очікуванням, що викликало хвилю обговорень серед уболівальників та експертів.

Про це заявив Вацко в ефірі свого YouTube-каналу, передає портал Новини.LIVE.

Журналіст порівняв стан газону з умовами в навіть гірших кліматичних ситуаціях — як у норвезького "Буде-Глімт", де штучне поле виглядало ідеально в Лізі чемпіонів.

Вацко зазначив, що не очікував, що "Динамо" — традиційний зразок у підготовці газону, продемонструє таку якість, причому після заяв про витрати близько 20 млн гривень на підігрів і догляд.

Критику Вацко супроводжує більш глибшим аналізом причин, який став йому доступним. За висновками експертів і агрономів, коріння газону могло підгнити через надмірний полив та коротку стрижку трави, що спричинило загнивання кореневої системи і слабке зчеплення трав’яного покриву з ґрунтом. За словами спеціалістів, на відновлення може піти до місяця з додатковою підсівкою, обробкою та підігрівом поля .

Проблеми з газоном безпосередньо вплинули на гру проти "Руху": футболісти змушені були більше грати верховими передачами, а не через технічні комбінації, що зменшило динаміку атаки . Такий стан поля також підвищує ризик травм і ставить питання щодо ефективності вкладень у поточну систему догляду.

Наразі клуб працює над терміновим вирішенням ситуації — розглядається часткова або повна заміна трав’яного покриття. Офіційної позиції від адміністрації ще немає.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик очікує на зміни в своїй дискваліфікації.

Одноклубник Мудрика в "Челсі" Коул Палмер влітку змінить команду.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
