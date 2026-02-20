Динамо здолало Рух у Києві: відео голу молодого таланта та бійки

Матвій Пономаренко в матчі з "Рухом". Фото: "Динамо" Київ

В УПЛ відновився чемпіонат після зимвої паузи. В 17-му турі київське "Динамо" у столиці приймало львівський "Рух".

Киянам вдалося перемогти з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" вирвало важку перемогу

У першому таймі команда Ігоря Костюка контролювала м’яч і створила кілька моментів. Найнебезпечніший епізод стався на 21-й хвилині, коли після прострілу з лівого флангу Коробов влучив у праву стійку.

Бражко двічі пробивав зі стандартів, але безрезультатно. "Рух" відповідав рідкісними ударами, з якими впевнено впорався Нещерет.

Після перерви кияни додали в тиску. На 48-й хвилині Бражко потужно пробив у дев’ятку — Герета врятував гостей.

Вирішальний момент настав на 75-й хвилині: після подачі кутового від Буяльського Коробов із рикошетом скинув м’яч у центр штрафного, де Пономаренко точним ударом відкрив рахунок.

У кінцівці матчу "Динамо" мало ще кілька нагод, зокрема Буяльський пробив повз стійку, однак рахунок більше не змінився — 1:0.

Зазначимо, що упродовж всього матчу, який проходив на жахливому за якістю газоні, команди разом з тренерами сперечалися через велику кількість фолів.

"Динамо" — "Рух" — 1:0 (0:0)

Гол: Пономаренко, 75

