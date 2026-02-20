Видео
Главная Спорт Пономаренко принес Динамо победу над Рухом

Пономаренко принес Динамо победу над Рухом

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 21:37
Динамо обыграло Рух в 17-м туре УПЛ: матч получился очень сложным
Матвей Пономаренко в матче с "Рухом". Фото: "Динамо" Киев

В УПЛ возобновился чемпионат после зимней паузы. В 17-м туре киевское "Динамо" в столице принимало львовский "Рух".

Киевлянам удалось победить со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Динамо" вырвало тяжелую победу

В первом тайме команда Игоря Костюка контролировала мяч и создала несколько моментов. Самый опасный эпизод произошел на 21-й минуте, когда после прострела с левого фланга Коробов попал в правую стойку.

Бражко дважды пробивал со стандартов, но безрезультатно. "Рух" отвечал редкими ударами, с которыми уверенно справился Нещерет.

После перерыва киевляне прибавили в давлении. На 48-й минуте Бражко мощно пробил в девятку — Герета спас гостей.

Решающий момент наступил на 75-й минуте: после подачи углового от Буяльского Коробов с рикошетом сбросил мяч в центр штрафной, где Пономаренко точным ударом открыл счет.

В концовке матча "Динамо" имело еще несколько возможностей, в частности Буяльский пробил мимо стойки, однако счет больше не изменился — 1:0.

Отметим, что на протяжении всего матча, который проходил на ужасном по качеству газоне, команды вместе с тренерами спорили из-за большого количества фолов.

"Динамо" — "Рух" — 1:0 (0:0)

Гол: Пономаренко, 75

футбол Динамо УПЛ Рух Львов Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
