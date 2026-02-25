Відео
Головна Спорт Челсі буде змушений продати Палмера в інший англійський клуб

Челсі буде змушений продати Палмера в інший англійський клуб

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 11:18
Палмер уже влітку може змінити Челсі на Манчестер Юнайтед
Коул Палмер на розминці. Фото: Reuters/David Klein

Перспективи півзахисника "Челсі" Коула Палмера активно обговорюють на тлі боротьби команди за путівку до Ліги чемпіонів. Лондонський клуб не виключає можливості розгляду значної трансферної пропозиції щодо гравця під час літнього вікна переходів.

Існує ймовірність, що лідер "синіх" дійсно залишить команду, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Читайте також:

Після нічиєї з "Бернлі" на "Стемфорд Брідж" лондонський "Челсі" ускладнив собі завдання в гонці за місце в Лізі чемпіонів. Перемога "Манчестер Юнайтед" дозволила манкуніанцям випередити "синіх" у таблиці, а щільність у верхній частині чемпіонату посилила тиск у кінцівці сезону.

Трансферна сага літа

Відсутність Ліги чемпіонів у наступному сезоні може вплинути на кадрову стратегію клубу. Колишній вінгер "Челсі" Пет Невін зазначив, що в умовах чинної моделі управління в клубі можуть розглянути вигідні пропозиції щодо лідерів, якщо це дасть змогу поліпшити фінансові показники.

Коул Палмер
Фірмове святкування голу Коулом Палмером. Фото: Reuters/Chris Radburn

Пет Невін заявив, що ситуація навколо Коула Палмера залежатиме від підсумкового місця команди в чемпіонаті. Він підкреслив, що гравець є ключовою фігурою в атаці, проте в сучасному футболі економічна логіка часто впливає на рішення. За його словами, за певних обставин "Челсі" може розглянути серйозну пропозицію, якщо вона надійде від такого клубу, як "Манчестер Юнайтед".

Сам Коул Палмер, який цього сезону вже забив 9 голів та зробив 3 результативні передачі, не приховував, що хотів би спробувати сили на "Олд Траффорд".

Нагадаємо, колишній капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко повернеться в українську Прем'єр-лігу, але не до складу "гірників".

А вихованець "Шахтаря" Михайло Мудрик скоро зможе знову офіційно тренуватися у складі лондонського "Челсі".

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансфери Челсі Коул Палмер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
