Коул Палмер на разминке. Фото: Reuters/David Klein

Будущее полузащитника "Челси" Коула Палмера стало предметом обсуждения на фоне борьбы клуба за место в Лиге чемпионов. Лондонский клуб может быть готов рассмотреть крупное предложение по игроку в летнее трансферное окно.

Существует вероятность, что лидер "синих" действительно покинет команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

После ничьей с "Бернли" на "Стэмфорд Бридж" лондонский "Челси" усложнил себе задачу в гонке за место в Лиге чемпионов. Победа "Манчестер Юнайтед" позволила манкунианцам опередить "синих" в таблице, а плотность в верхней части чемпионата усилила давление в концовке сезона.

Трансферная сага лета

Отсутствие Лиги чемпионов в следующем сезоне может повлиять на кадровую стратегию клуба. Бывший вингер "Челси" Пэт Невин отметил, что в условиях действующей модели управления в клубе могут рассмотреть выгодные предложения по лидерам, если это позволит улучшить финансовые показатели.

Фирменное празднование гола Коулом Палмером. Фото: Reuters/Chris Radburn

Пэт Невин заявил, что ситуация вокруг Коула Палмера будет зависеть от итогового места команды в чемпионате. Он подчеркнул, что игрок является ключевой фигурой в атаке, однако в современном футболе экономическая логика часто влияет на решения. По его словам, при определённых обстоятельствах "Челси" может рассмотреть серьезное предложение, если оно поступит от такого клуба, как "Манчестер Юнайтед".

Сам Коул Палмер, который в этом сезоне уже забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи, не скрывал, что хотел бы попробовать силы на "Олд Траффорд".

