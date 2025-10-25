На тренировочной базе Челси произошла эвакуация перед матчем с Сандерлендом

Футболисты "Челси". Фото: "Челси"

Накануне матча девятого тура АПЛ против "Сандерленда" с игроками "Челси" произошел казус. Пришлось эвакуировать всех игроков и персонал.

О казусе на тренировочной базе "Челси" сообщил портал The Sun.

Игроки "Челси". Фото: "Челси"

Эвакуация тренировочной базы "Челси"

Известно, что тренировочную базу "Челси" в Кобхэме пришлось эвакуировать из-за срабатывания сигнализации в бассейне. Это могло быть вызвано утечкой хлора.

Игроки основного состава и персонал покинули главное здание базы. Пожарно-спасательная служба графства Суррей прибыла на помощь и проверку.

После проверки было установлено, что тревога оказалась ложной, и всем разрешили вернуться, чтобы забрать вещи.

Несмотря на инцидент, запланированная тренировка состоялась, как и планировалось.

На следующий день после казуса на тренировочной базе "Челси" неожиданно проиграли "Сандерленду" со счетом 1:2.

