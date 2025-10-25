Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Футболістів Челсі екстрено евакуювали з тренувальної бази

Футболістів Челсі екстрено евакуювали з тренувальної бази

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 22:59
Оновлено: 23:17
На тренувальній базі Челсі сталася евакуація перед матчем із Сандерлендом
Футболісти "Челсі". Фото: "Челсі"

Напередодні матчу дев’ятого туру АПЛ проти "Сандерленда" з гравцями "Челсі" стався казус. Довелося евакуювати всіх гравців та персонал.

Про казус на тренувальній базі "Челсі" повідомив портал The Sun.

Реклама
Читайте також:
Футболисты Челси
Гравці "Челсі". Фото: "Челсі"

Евакуація тренувальної бази "Челсі"

Наразі відомо, що тренувальну базу "Челсі" в Кобхемі довелося евакуювати через спрацювання сигналізації в басейні. Це могло бути викликано витоком хлору.

Гравці основного складу та персонал покинули головну будівлю бази. Пожежно-рятувальна служба графства Суррей прибула на допомогу та перевірку.

Після перевірки було встановлено, що тривога виявилася хибною, і всім дозволили повернутися, щоб забрати речі.

Попри інцидент, заплановане тренування відбулося, як і планувалося.

На наступний день після казусу на тренувальній базі "Челсі" несподівано програли "Сандерленду" з рахунком 1:2.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував призначення нового головного тренера клубу.

Ексгравець збірної України Артем Мілевський порівняв матчі "Динамо" з блекаутами.

У Франції суд оголосив вирок титулованій біатлоністці, яка тепер може не поїхати на Олімпіаду.

евакуація футбол Англія Челсі АПЛ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації