На тренувальній базі Челсі сталася евакуація перед матчем із Сандерлендом

Напередодні матчу дев’ятого туру АПЛ проти "Сандерленда" з гравцями "Челсі" стався казус. Довелося евакуювати всіх гравців та персонал.

Про казус на тренувальній базі "Челсі" повідомив портал The Sun.

Евакуація тренувальної бази "Челсі"

Наразі відомо, що тренувальну базу "Челсі" в Кобхемі довелося евакуювати через спрацювання сигналізації в басейні. Це могло бути викликано витоком хлору.

Гравці основного складу та персонал покинули головну будівлю бази. Пожежно-рятувальна служба графства Суррей прибула на допомогу та перевірку.

Після перевірки було встановлено, що тривога виявилася хибною, і всім дозволили повернутися, щоб забрати речі.

Попри інцидент, заплановане тренування відбулося, як і планувалося.

На наступний день після казусу на тренувальній базі "Челсі" несподівано програли "Сандерленду" з рахунком 1:2.

