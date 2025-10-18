Відео
Україна
Легенда збірної Англії назвав огидними санкції проти Абрамовича

Легенда збірної Англії назвав огидними санкції проти Абрамовича

Дата публікації: 18 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 15:58
Джон Террі розкритикував санкції проти Романа Абрамовича у Британії
Джон Террі, Френк Лемпард та Роман Абрамовіч. Фото: AP/Jon Super

Після початку повномасштабної війни Росії проти України уряд Великої Британії запровадив санкції проти колишнього власника "Челсі" Романа Абрамовича. Через це російський олігарх був змушений продати клуб.

Про ситуацію з Абрамовичем у подкасті The Obi One висловився колишній капітан лондонців Джон Террі, передає Daily Mail.

Читайте також:
Джон Терри вступился за Романа Абрамовича
Джон Террі. Фото: instagram.com/johnterry.26

Террі став на захист Абрамовича

Ексгравець "Челсі" назвав санкції проти Абрамовича "огидними" та нагадав про його внесок під час пандемії COVID-19 — відкриття Стемфорд Брідж для медпрацівників і забезпечення житлом персоналу NHS.

Террі підкреслив, що Абрамович щиро любив клуб і зробив правильний вибір, коли вирішив придбати саме "Челсі", а не "Тоттенгем".

Абрамович володів Челсі з 2003 по 2022 рік, за цей час клуб виграв п’ять чемпіонських титулів АПЛ, дві Ліги чемпіонів і п’ять Кубків Англії.

У травні 2022 року після введення санкцій Великої Британії та ЄС через зв’язки з Кремлем Абрамович продав клуб консорціуму Тодда Боелі за 4,25 млрд фунтів. Отримані кошти досі заморожені британським урядом.

санкції проти Росії футбол Челсі Роман Абрамович війна в Україні
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
