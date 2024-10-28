Абрамович може знову повернутися до Челсі

Роман Абрамович на матчі АПЛ. Фото: росЗМІ

Лондонський "Челсі" здобув перемогу над "Ньюкаслом" у чемпіонаті Англії. Перемогу команді Енцо Марески приніс гол Коула Палмера.

На матчі побувала Марина Грановська, яка керувала трансферами "Челсі" понад вісім років, повідомляє Daily Mail.

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У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" переміг "Ньюкасл" із рахунком 2:1. Цей результат дозволив "синім" закріпитися на п'ятому місці у турнірній таблиці. Однак уболівальники лондонської команди обговорюють не лише результат матчу, а й присутність на "Стемфорд Брідж" важливого гостя.

Марина Грановська під час роботи у Лондоні. Фото: ФК "Челсі"

Хто така Марина Грановська

Російський футбольний функціонер із канадським паспортом Марина Грановська тісно пов'язана з колишнім власником "Челсі", олігархом Романом Абрамовичем. Вона була радницею російського бізнесмена ще під час роботи у "Сибнафти".

Пізніше Абрамович перевів Грановську до "Челсі", де Марина стала директором клубу. У період із 2014 до 2022 року вона керувала трансферною політикою лондонської команди.

Грановська пішла з "Челсі" разом з Абрамовичем. Однак останнім часом з'явилися чутки про те, що російський олігарх може знову з'явитися в лондонському клубі, проте його майбутня роль поки що не відома. Поява Грановської на стадіоні "Челсі" побічно підтверджує ці чутки.

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