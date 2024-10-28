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Абрамович готується повернутися до Челсі — що відомо

28 жовтня 2024 13:31
Станіслав Костюк - Редактор
Абрамович може знову повернутися до Челсі
Роман Абрамович на матчі АПЛ. Фото: росЗМІ
Станіслав Костюк - Редактор

Лондонський "Челсі" здобув перемогу над "Ньюкаслом" у чемпіонаті Англії. Перемогу команді Енцо Марески приніс гол Коула Палмера.

На матчі побувала Марина Грановська, яка керувала трансферами "Челсі" понад вісім років, повідомляє Daily Mail.

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У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" переміг "Ньюкасл" із рахунком 2:1. Цей результат дозволив "синім" закріпитися на п'ятому місці у турнірній таблиці. Однак уболівальники лондонської команди обговорюють не лише результат матчу, а й присутність на "Стемфорд Брідж" важливого гостя.

Марина Грановська
Марина Грановська під час роботи у Лондоні. Фото: ФК "Челсі"

Хто така Марина Грановська

Російський футбольний функціонер із канадським паспортом Марина Грановська тісно пов'язана з колишнім власником "Челсі", олігархом Романом Абрамовичем. Вона була радницею російського бізнесмена ще під час роботи у "Сибнафти".

Пізніше Абрамович перевів Грановську до "Челсі", де Марина стала директором клубу. У період із 2014 до 2022 року вона керувала трансферною політикою лондонської команди.

Грановська пішла з "Челсі" разом з Абрамовичем. Однак останнім часом з'явилися чутки про те, що російський олігарх може знову з'явитися в лондонському клубі, проте його майбутня роль поки що не відома. Поява Грановської на стадіоні "Челсі" побічно підтверджує ці чутки.

Нагадаємо, футболіст збірної України, якого не зміг підписати "Челсі", виступатиме за "Арсенал".

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко може піти з англійської команди вже взимку 2025 року.

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 опублікувала у соціальній мережі відверту фотографію.

Челсі Марина Грановська футбол Роман Абрамович АПЛ спорт

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