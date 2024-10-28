Крапивцов підпише контракт із лондонським Арсеналом

Владислав Крапивцов після матчу. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Ще один футболіст молодіжної збірної України виступатиме в англійській Прем'єр-лізі. Лондонський "Арсенал" запропонував контракт вихованцю "Дніпра-1".

Владислав Крапивцов виступатиме за молодіжну команду "канонірів", повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Молодий український голкіпер Владислав Крапивцов понад тиждень тренується у складі лондонського "Арсеналу". Тренерський штаб залишився задоволеним ігровими характеристиками 19-річного футболіста. Найближчим часом йому запропонують підписати контракт із лондонським клубом.

Владислав Крапивцов відбиває м'яч. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Що відомо про Крапивцова

Голкіпер юнацької збірної України є вихованцем "Дніпра-1". Минулого сезону він виступав за юнацьку команду українського клубу. Крапивцов зіграв 25 поєдинків, а після ліквідації "Дніпра-1" отримав статус вільного агента.

Голкіпер самостійно підтримував форму у Харкові. Влітку він вирушив до Англії, де пройшов перегляд до "Челсі". Лондонці хотіли підписати українця, але не змогли його заявити на сезон. Однак у "Арсеналу" такої проблеми немає, тому Крапивцов стане футболістом "канонірів".

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