Крапивцов підпише контракт із лондонським Арсеналом

Ще один футболіст збірної України може стати гравцем Арсеналу
Ще один футболіст молодіжної збірної України виступатиме в англійській Прем'єр-лізі. Лондонський "Арсенал" запропонував контракт вихованцю "Дніпра-1".
Владислав Крапивцов виступатиме за молодіжну команду "канонірів", повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Молодий український голкіпер Владислав Крапивцов понад тиждень тренується у складі лондонського "Арсеналу". Тренерський штаб залишився задоволеним ігровими характеристиками 19-річного футболіста. Найближчим часом йому запропонують підписати контракт із лондонським клубом.
Що відомо про Крапивцова
Голкіпер юнацької збірної України є вихованцем "Дніпра-1". Минулого сезону він виступав за юнацьку команду українського клубу. Крапивцов зіграв 25 поєдинків, а після ліквідації "Дніпра-1" отримав статус вільного агента.
Голкіпер самостійно підтримував форму у Харкові. Влітку він вирушив до Англії, де пройшов перегляд до "Челсі". Лондонці хотіли підписати українця, але не змогли його заявити на сезон. Однак у "Арсеналу" такої проблеми немає, тому Крапивцов стане футболістом "канонірів".
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