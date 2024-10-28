Крапивцов подпишет контракт с лондонским Арсеналом

Владислав Крапивцов после матча. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Еще один футболист молодежной сборной Украины будет выступать в английской Премьер-лиге. Лондонский "Арсенал" предложил контракт воспитаннику "Днепра-1".

Владислав Крапивцов будет выступать за молодежную команду "канониров", сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Молодой украинский голкипер Владислав Крапивцов больше недели тренируется в составе лондонского "Арсенала". Тренерский штаб остался доволен игровыми характеристиками 19-летнего футболиста. В ближайшее время ему предложат подписать контракт с лондонским клубом.

Владислав Крапивцов отбивает мяч. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Что известно о Крапивцове

Голкипер юношеской сборной Украины является воспитанником "Днепра-1". В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду украинского клуба. Крапивцов сыграл 25 поединков, а после ликвидации "Днепра-1" получил статус свободного агента.

Голкипер самостоятельно поддерживал форму в Харькове. Летом он отправился в Англию, где прошел просмотр в "Челси". Лондонцы хотели подписать украинца, но не смогли его заявить на сезон. Однако у "Арсенала" такой проблемы нету, потому Крапивцов станет футболистом "канониров".

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