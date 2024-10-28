Крапивцов подпишет контракт с лондонским Арсеналом

Еще один футболист сборной Украины может стать игроком Арсенала
Еще один футболист молодежной сборной Украины будет выступать в английской Премьер-лиге. Лондонский "Арсенал" предложил контракт воспитаннику "Днепра-1".
Владислав Крапивцов будет выступать за молодежную команду "канониров", сообщает журналист Игорь Бурбас.
Молодой украинский голкипер Владислав Крапивцов больше недели тренируется в составе лондонского "Арсенала". Тренерский штаб остался доволен игровыми характеристиками 19-летнего футболиста. В ближайшее время ему предложат подписать контракт с лондонским клубом.
Что известно о Крапивцове
Голкипер юношеской сборной Украины является воспитанником "Днепра-1". В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду украинского клуба. Крапивцов сыграл 25 поединков, а после ликвидации "Днепра-1" получил статус свободного агента.
Голкипер самостоятельно поддерживал форму в Харькове. Летом он отправился в Англию, где прошел просмотр в "Челси". Лондонцы хотели подписать украинца, но не смогли его заявить на сезон. Однако у "Арсенала" такой проблемы нету, потому Крапивцов станет футболистом "канониров".
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