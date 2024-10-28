Суркис назвал настоящую причину проблем Шапаренко со здоровьем

Николай Шапаренко перед матчем с "Шахтером". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболист сборной Украины Николай Шапаренко пропустил матч 11 тура УПЛ с донецким "Шахтером". Отсутствие игрока в стартовом составе "бело-синих" удивило болельщиков.

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему полузащитник не вышел на поле в важном матче, сообщает Профутбол Digital.

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Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 1:1. На поле так и не появился один из лидеров столичной команды Николай Шапаренко, вместо которого в основном составе занял Александр Андриевский. Болельщики не дождались игрока сборной Украины даже на замену.

Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Почему Шапаренко не вышел на поле

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после ничьей с "Шахтером" прокомментировал не только результат матча, но и ситуацию с лидером команді. Он подтвердил слова главного тренера Александра Шовковского о том, что Николай Шапаренко действительно получил травму.

Согласно словам Суркиса, за несколько часов до противостояния с "Шахтером" Шапаренко случайно порезал стеклом плечо. Инцидент произошел, когда Николай открывал дверь со стеклянным элементом.

Пока не известно, когда Шапаренко сможет вернуться в основной состав. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел за "Динамо" 16 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач.

Напомним, тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал отсутствие на поле Николая Шапаренко.

А бывший футболист "Динамо" Виталий Миколенко готовится к уходу из "Эвертона" в более сильную команду.