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Шовковский рассказал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером

28 октября 2024 08:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шовковский: Шапаренко пропустил матч с Шахтером из-за бытовой травмы
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В центральном матче 11-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером". Ничья со счетом 1:1 далась столичному клубу очень тяжело.

Сказалось на игре киевлян отсутствие на поле Николая Шапаренко, который просидел весь матч в запасе. О ситуации с футболистом рассказал главный тренер "Динамо" Александр Шовковский.

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Николай Шапаренко последний матч провел с "Ромой". Фото: "Динамо"

Что случилось с Шапаренко

По словам Шовковского, Николай в день матча получил бытовую травму, из-за которой ему наложили три шва.

Детали главный тренер не стал рассказывать. Он лишь уточнил, что сыграть Шапаренко не мог, хоть и оказался на скамейке запасных.

Александр Шовковский
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после игры с "Шахтером". Фото: "Динамо"

"К сожалению, сегодня утром он получил бытовую травму. Ему наложили три шва, так что он не мог сегодня выйти на футбольное поле", — сказал Шовковский.

Отметим, что в текущем сезоне лидер "Динамо" в 16 матчах забил три мяча и сделал шесть ассистов.

Ничья с "Шахтером" позволила "Динамо" сохранить отрыв от "горняков" на уровне шести очков. Сейчас киевляне делят первую позицию с "Александрией", а на третьей позиции с отставанием в четыре бала находится "Полесье".

Напомним, болельщики житомирского "Полесья" попросили президента клуба Геннадия Буткевича повлиять на главного тренера Имада Ашура.

Также ранее источники сообщили, сколько зарабатывает украинский защитник Александр Зинченко в "Арсенале".

Динамо футбол ФК Шахтер Николай Шапаренко Александр Шовковский

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