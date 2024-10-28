Шовковський: Шапаренко пропустив матч з Шахтарем через побутову травму

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У центральному матчі 11-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем". Нічия з рахунком 1:1 далася столичному клубу дуже важко.

На грі киян відзначилася відсутність на полі Миколи Шапаренка, який просидів весь матч у запасі. Про ситуацію з футболістом розповів головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.

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Що сталося з Шапаренком

За словами Шовковського, Микола у день матчу отримав побутову травму, через яку йому наклали три шви.

Деталі головний тренер не розповідав. Він лише уточнив, що зіграти Шапаренко не міг, хоч і опинився на лаві запасних.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський після гри із "Шахтарем". Фото: "Динамо"

"На жаль, сьогодні вранці він отримав побутову травму. Йому наклали три шви, тож він не міг сьогодні вийти на футбольне поле", — сказав Шовковський.

Зазначимо, що цього сезону лідер "Динамо" у 16 матчах забив три м'ячі і зробив шість асистів.

Нічия із "Шахтарем" дозволила "Динамо" зберегти відрив від "гірників" на рівні шести очок. Наразі кияни ділять першу позицію з "Олександрією", а на третій позиції з відставанням у чотири бали знаходиться "Полісся".

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