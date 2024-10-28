Шовковський: Шапаренко пропустив матч з Шахтарем через побутову травму

Шовковський розповів, чому Шапаренко не зіграв з Шахтарем
У центральному матчі 11-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем". Нічия з рахунком 1:1 далася столичному клубу дуже важко.
На грі киян відзначилася відсутність на полі Миколи Шапаренка, який просидів весь матч у запасі. Про ситуацію з футболістом розповів головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.
Що сталося з Шапаренком
За словами Шовковського, Микола у день матчу отримав побутову травму, через яку йому наклали три шви.
Деталі головний тренер не розповідав. Він лише уточнив, що зіграти Шапаренко не міг, хоч і опинився на лаві запасних.
"На жаль, сьогодні вранці він отримав побутову травму. Йому наклали три шви, тож він не міг сьогодні вийти на футбольне поле", — сказав Шовковський.
Зазначимо, що цього сезону лідер "Динамо" у 16 матчах забив три м'ячі і зробив шість асистів.
Нічия із "Шахтарем" дозволила "Динамо" зберегти відрив від "гірників" на рівні шести очок. Наразі кияни ділять першу позицію з "Олександрією", а на третій позиції з відставанням у чотири бали знаходиться "Полісся".
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