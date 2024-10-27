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Динамо та Шахтар видали трилер із вилученням та травмами у Києві

27 жовтня 2024 19:54
Станіслав Костюк - Редактор
Динамо та Шахтар здивували вболівальників безкомпромісним матчем
Тренери "Динамо" та "Шахтаря" Олександр Шовковський та Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станіслав Костюк - Редактор

Останніми роками поєдинки "Динамо" з "Шахтарем" вже не демонструють той градус насильства, яким прославилося українське дербі. Проте нинішній поєдинок повернув уболівальників у ті часи, коли на полі було більше грубості, ніж футболу.

"Шахтар" домінував над суперником більшу частину матчу, але й кияни мали моменти, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Напередодні протистояння "Динамо" випереджало "Шахтар" у турнірній таблиці й у разі перемоги могло повернутися на перший рядок. Проте, тренерський штаб столичної команди знову здивував вибором стартового складу. І це позначилося на грі "біло-синіх".

Шахтар Донецьк
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Як зіграли команди у дербі

"Динамо" — "Шахтар" — 1:1 (0:0)

Гол: Караваєв, 87 — Бондаренко, 48

Вилучення: Криськів, 60 ("Шахтар") — фол останньої надії

"Динамо": Бущан — Тимчик (Караваєв, 83), Попов (Біловар, 17), Михавко, Дубінчак — Бражко, Андрієвський (Герреро, 65) — Буяльський, Кабаєв, Брагару (Волошин, 46) — Ванат.

Тренер: Олександр Шовковський.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке — Криськів, Судаков (Марлон, 89), Бондаренко (Педріньо, 67), Зубков (Степаненко, 67), Егіналдо (Франьїч, 89) — Сікан (Траоре, 77).

Тренер: Маріно Пушич.

Дебют поєдинку залишився за номінальними гостями, який обрушив шквал атак на ворота Георгія Бущана. Оборона "Динамо" впоралася, а в одному з епізодів після удару у виконанні Олександра Зубкова "біло-синіх" врятувала поперечина.

Ближче до перерви у "Динамо" почали виходити контратаки. Під час найнебезпечнішої з них Тимчик небезпечно прострілив уздовж воріт суперника, але ні Ванат, ні Буяльський не дотяглися до м'яча.

Денис Попов
Денис Попов іде з поля через травму. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

А потім на "Динамо" посипалися проблеми. Спершу отримав травму Попов, якого замінив Біловар. А на початку другого тайму після розіграшу кутового "Шахтар" забив гол. Після першого удару Бущан вибив м'яч фактично з лінії воріт, але Бондаренко першим зіграв на добиванні 0:1!

За п'ять хвилин "Динамо" могло відіграти. Багатоходова атака закінчилася тим, що Волошин отримав змогу пробити з кількох метрів. Однак у ворота футболіста не влучив.

На 60 хвилині "Шахтар" залишився у меншості: Криськів стрибнув у ноги Біловару та побачив перед собою червону картку. Кияни намагалися скористатися чисельною більшістю. Різник врятував "гірників" після ще однієї спроби забити у виконанні Волошина, але врятував від поразки київську команду інший футболіст. Караваєв, який незадовго до цього вийшов на поле, на правому краю штрафного майданчика "Шахтаря" дочекався м'яча після навісу Кабаєва з протилежного флангу та пробив між ніг Різнику, 1:1!

"Шахтар" доклав максимум зусиль для перемоги, але видалення Криськіва дозволили "Динамо" уникнути поразки. "Гірникам" не вдалося наблизитися до групи лідерів у турнірній таблиці.

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