Динамо втратило Попова через травму, але вистояло проти Шахтаря

Футболісти "Динамо" Віталій Буяльський та Денис Попов. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Завершився перший тайм головного матчу туру УПЛ, у якому грають "Динамо" та "Шахтар". Команди створили декілька небезпечних моментів, але не забили жодного голу.

"Динамо" знову виступає в експериментальному складі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Тренери Маріно Пушич та Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтар" активніше розпочав матч

Підопічні Маріно Пушича влаштували облогу воріт Георгія Бущана у перші тридцять хвилин матчу. Найнебезпечнішим для "Динамо" футболістом у складі "Шахтаря" виявився Олександр Зубков, на рахунку якого є удар у поперечину воріт "біло-синіх".

Господарі поля відповіли на це в середині тайму. У команди Шовковського почали виходити контратаки, і в ході однієї з них м'яч буквально метався штрафною "Шахтаря", але до удару справа не дійшла.

Також у першому таймі "Динамо" залишилося без захисника Дениса Попова. Місце травмованого гравця зайняв Крістіан Біловар, який діє у центрі оборони із Тарасом Михавком.

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