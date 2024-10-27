Динамо втратило Попова через травму, але вистояло проти Шахтаря

Динамо втратило лідера, але відбило атаки Шахтаря
Завершився перший тайм головного матчу туру УПЛ, у якому грають "Динамо" та "Шахтар". Команди створили декілька небезпечних моментів, але не забили жодного голу.
"Динамо" знову виступає в експериментальному складі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський знову вразив вибором гравців на цей матч. Микола Шапаренко залишився в запасі, натомість у центрі поля у киян опинилися Андрієвський та Брагару.
"Шахтар" активніше розпочав матч
Підопічні Маріно Пушича влаштували облогу воріт Георгія Бущана у перші тридцять хвилин матчу. Найнебезпечнішим для "Динамо" футболістом у складі "Шахтаря" виявився Олександр Зубков, на рахунку якого є удар у поперечину воріт "біло-синіх".
Господарі поля відповіли на це в середині тайму. У команди Шовковського почали виходити контратаки, і в ході однієї з них м'яч буквально метався штрафною "Шахтаря", але до удару справа не дійшла.
Також у першому таймі "Динамо" залишилося без захисника Дениса Попова. Місце травмованого гравця зайняв Крістіан Біловар, який діє у центрі оборони із Тарасом Михавком.
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