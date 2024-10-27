Динамо потеряло Попова из-за травмы, но выстояло против Шахтера

Футболисты "Динамо" Виталий Буяльский и Денис Попов. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Завершился первый тайм главного матча тура УПЛ, в котором играют "Динамо" и "Шахтер". Команды создали несколько опасных моментов, но не забили ни одного гола.

"Динамо" снова выступает в экспериментальном составе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Тренеры Марино Пушич и Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтер" более активно начал матч

Подопечные Марино Пушича устроили осаду ворот Георгия Бущана в первые тридцать минут матча. Самым опасным для "Динамо" футболистом в составе "Шахтера" оказался Александр Зубков, на счету которого есть удар в перекладину ворот "бело-синих".

Хозяева поля ответили на это в середине тайма. У команды Шовковского начали получаться контратаки, и в ходе одной из них мяч буквально метался по штрафной "Шахтера", но до удара дело не дошло.

Также в первом тайме "Динамо" осталось без защитника Дениса Попова. Место травмированного игрока занял Кристиан Биловар, который действует в центре обороны с Тарасом Михавко.

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