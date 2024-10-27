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Динамо потеряло лидера, но отбило атаки Шахтера

27 октября 2024 19:02
Станислав Костюк - Редактор
Динамо потеряло Попова из-за травмы, но выстояло против Шахтера
Футболисты "Динамо" Виталий Буяльский и Денис Попов. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станислав Костюк - Редактор

Завершился первый тайм главного матча тура УПЛ, в котором играют "Динамо" и "Шахтер". Команды создали несколько опасных моментов, но не забили ни одного гола. 

"Динамо" снова выступает в экспериментальном составе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский снова удивил выбором игроков на этот матч. Николай Шапаренко остался в запасе, зато в центре поля у киевлян оказались Андриевский и Брагару. 

Марино Пушич и Александр Шовковский
Тренеры Марино Пушич и Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтер" более активно начал матч 

Подопечные Марино Пушича устроили осаду ворот Георгия Бущана в первые тридцать минут матча. Самым опасным для "Динамо" футболистом в составе "Шахтера" оказался Александр Зубков, на счету которого есть удар в перекладину ворот "бело-синих". 

Хозяева поля ответили на это в середине тайма. У команды Шовковского начали получаться контратаки, и в ходе одной из них мяч буквально метался по штрафной "Шахтера", но до удара дело не дошло. 

Также в первом тайме "Динамо" осталось без защитника Дениса Попова. Место травмированного игрока занял Кристиан Биловар, который действует в центре обороны с Тарасом Михавко. 

Напомним, в украинской Премьер-лиге разгорелся скандал, который связан с житомирским "Полесьем"

А звезда украинского спорта Ярослава Магучих отказалась отвечать на провокационный вопрос. 

Тем временем стало известно, сколько Александр Зинченко зарабатывает в лондонском "Арсенале". 

Динамо Денис Попов футбол ФК Шахтер спорт УПЛ

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