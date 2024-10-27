Динамо и Шахтер удивили болельщиков бескомпромиссным матчем

Тренеры "Динамо" и "Шахтера" Александр Шовковский и Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В последние годы поединки "Динамо" с "Шахтером" уже не демонстрируют тот градус насилия, которым прославилось украинское дерби. Однако нынешний поединок вернул болельщиков в те времена, когда на поле было больше грубости, чем футбола.

"Шахтер" доминировал над соперником большую часть матча, но и у киевлян были моменты, сообщает портал Новини.LIVE.

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Накануне противостояния "Динамо" опережало "Шахтер" в турнирной таблице и в случае победы могло вернуться на первую строчку. Однако тренерский штаб столичной команды снова удивил выбором стартового состава. И это сказалось на игре "бело-синих".

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Как сыграли команды в дерби

"Динамо" — "Шахтер" — 1:1 (0:0)

Гол: Караваев, 87 — Бондаренко, 48

Удаление: Крыськив, 60 ("Шахтер") — фол последней надежды

"Динамо": Бущан — Тымчик (Караваев, 83), Попов (Биловар, 17), Михавко, Дубинчак — Бражко, Андриевский (Герреро, 65) — Буяльский, Кабаев, Брагару (Волошин, 46) — Ванат.

Тренер: Александр Шовковский.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике — Крыськив, Судаков (Марлон, 89), Бондаренко (Педриньо, 67), Зубков (Степаненко, 67), Эгиналдо (Франьич, 89) — Сикан (Траоре, 77).

Тренер: Марино Пушич.

Дебют поединка остался за номинальными гостями, который обрушили шквал атак на ворота Георгия Бущана. Оборона "Динамо" справилось, а в одном из эпизодов после удара в исполнении Александра Зубкова "бело-синих" спасла перекладина.

Ближе к перерыву у "Динамо" стали получаться контратаки. В ходе самой опасной из них Тымчик опасно прострелил вдоль ворот соперника, но ни Ванат, ни Буяльский не дотянулись до мяча.

Денис Попов уходит с поля из-за травмы. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

А затем на "Динамо" посыпались проблемы. Сначала получил травму Попов, которого заменил Биловар. А в начале второго тайма, после розыгрыша углового "Шахтер" забил гол. После первого удара Бущан выбил мяч фактически с линии ворот, но Бондаренко первым сыграл на добивании, 0:1!

Через пять минут "Динамо" могло отыграть. Многоходовая атака закончилась тем, что Волошин получил возможность пробить с нескольких метров. Однако в ворота футболиста не попал.

На 60-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве: Крыськив прыгнул в ноги Биловару и увидел перед собой красную карточку. Киевляне пытались воспользоваться численным большинством. Ризнык спас "горняков" после еще одной попытки забить в исполнении Волошина, но спас от поражения киевскую команду другой футболист. Караваев, который незадолго до этого вышел на поле, на правом краю штрафной "Шахтера" дождался мяча после навеса Кабаева с противоположного фланга и пробил между ног Ризныку, 1:1!

"Шахтер" приложил максимум усилий для победы, но удаление Крыськива позволило "Динамо" уйти от поражения. "Горнякам" не удалось приблизиться к группе лидеров в турнирной таблице.

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