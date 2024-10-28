Суркіс назвав справжню причину проблем Шапаренка зі здоров'ям

Микола Шапаренко перед матчем із "Шахтарем". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболіст збірної України Микола Шапаренко пропустив матч 11 туру УПЛ із донецьким "Шахтарем". Відсутність гравця у стартовому складі "біло-синіх" здивувала вболівальників.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, чому півзахисник не вийшов на поле у важливому матчі, повідомляє Профутбол Digital.

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Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли внічию з рахунком 1:1. На полі так і не з'явився один із лідерів столичної команди Микола Шапаренко, замість якого здебільшого зайняв Олександр Андрієвський. Вболівальники не дочекалися гравця збірної України навіть на заміну.

Ігор Суркіс відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Чому Шапаренко не вийшов на поле

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс після нічиєї з "Шахтарем" прокоментував не лише результат матчу, а й ситуацію з лідером команди. Він підтвердив слова головного тренера Олександра Шовковського про те, що Микола Шапаренко справді отримав травму.

За словами Суркіса, за кілька годин до протистояння із "Шахтарем" Шапаренко випадково порізав склом плече. Інцидент стався, коли Микола відчиняв двері зі скляним елементом.

Поки не відомо, коли Шапаренко зможе повернутись до основного складу. У нинішньому сезоні 26-річний хавбек провів за "Динамо" 16 матчів, у яких забив 3 м'ячі та зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, тренер "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував відсутність на полі Миколи Шапаренка.

А колишній футболіст "Динамо" Віталій Миколенко готується до відходу з "Евертона" у сильнішу команду.