Абрамович может снова вернуться в Челси

Роман Абрамович на матче АПЛ. Фото: росСМИ

Лондонский "Челси" одержал победу над "Ньюкаслом" в чемпионате Англии. Победу команде Энцо Марески принес гол Коула Палмера.

На матче побывала Марина Грановская, которая управляла трансферами "Челси" больше восьми лет, сообщает Daily Mail.

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В рамках девятого тура английской Премьер-лиги "Челси" победил "Ньюкасл" со счетом 2:1. Этот результат позволил "синим" закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. Однако болельщики лондонской команды обсуждают не только результат матча, но и присутствие на "Стэмфорд Бридж" важного гостя.

Марина Грановская во время работы в Лондоне. Фото: ФК "Челси"

Кто такая Марина Грановская

Российский футбольный функционер с канадским паспортом Марина Грановская тесно связана с бывшим владельцем "Челси", олигархом Романом Абрамовичем. Она была советницей российского бизнесмена еще во время работы в "Сибнефти".

Позже Абрамович перевел Грановскую в "Челси", где Марина стала директором клуба. В период с 2014 до 2022 года она руководила трансферной политикой лондонской команды.

Грановская ушла из "Челси" вместе с Абрамовичем. Однако в последнее время появились слухи о том, что российский олигарх может снова появиться в лондонском клубе, однако его будущая роль пока не известна. Появление Грановской на стадионе "Челси" косвенно подтверждает эти слухи.

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