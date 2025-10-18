Джон Терри раскритиковал санкции против Романа Абрамовича в Британии

Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович. Фото: AP/Jon Super

После начала полномасштабной войны России против Украины правительство Великобритании ввело санкции против бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича. Из-за этого российский олигарх был вынужден продать клуб.

О ситуации с Абрамовичем в подкасте The Obi One высказался бывший капитан лондонцев Джон Терри, передает Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Джон Терри. Фото: instagram.com/johnterry.26

Терри встал на защиту Абрамовича

Экс-игрок "Челси" назвал санкции против Абрамовича "отвратительными" и напомнил о его вкладе во время пандемии COVID-19 — открытие Стэмфорд Бридж для медработников и обеспечение жильем персонала NHS.

Терри подчеркнул, что Абрамович искренне любил клуб и сделал правильный выбор, когда решил приобрести именно "Челси", а не "Тоттенхэм".

Абрамович владел Челси с 2003 по 2022 год, за это время клуб выиграл пять чемпионских титулов АПЛ, две Лиги чемпионов и пять Кубков Англии.

В мае 2022 года после введения санкций Великобритании и ЕС из-за связей с Кремлем Абрамович продал клуб консорциуму Тодда Боэли за 4,25 млрд фунтов. Полученные средства до сих пор заморожены британским правительством.

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала свою красоту.

Также стало известно, что центрбеку Илье Забарному неудобно быть в одной команде с россиянином.