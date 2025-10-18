Видео
Легенда Англии назвал отвратительными санкции против Абрамовича

Легенда Англии назвал отвратительными санкции против Абрамовича

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 15:20
обновлено: 15:58
Джон Терри раскритиковал санкции против Романа Абрамовича в Британии
Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович. Фото: AP/Jon Super

После начала полномасштабной войны России против Украины правительство Великобритании ввело санкции против бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича. Из-за этого российский олигарх был вынужден продать клуб.

О ситуации с Абрамовичем в подкасте The Obi One высказался бывший капитан лондонцев Джон Терри, передает Daily Mail.

Читайте также:
Джон Терри вступился за Романа Абрамовича
Джон Терри. Фото: instagram.com/johnterry.26

Терри встал на защиту Абрамовича

Экс-игрок "Челси" назвал санкции против Абрамовича "отвратительными" и напомнил о его вкладе во время пандемии COVID-19 — открытие Стэмфорд Бридж для медработников и обеспечение жильем персонала NHS.

Терри подчеркнул, что Абрамович искренне любил клуб и сделал правильный выбор, когда решил приобрести именно "Челси", а не "Тоттенхэм".

Абрамович владел Челси с 2003 по 2022 год, за это время клуб выиграл пять чемпионских титулов АПЛ, две Лиги чемпионов и пять Кубков Англии.

В мае 2022 года после введения санкций Великобритании и ЕС из-за связей с Кремлем Абрамович продал клуб консорциуму Тодда Боэли за 4,25 млрд фунтов. Полученные средства до сих пор заморожены британским правительством.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
