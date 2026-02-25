Видео
Вацко просит проверить, действительно ли Динамо потратило 20 млн на газон

Дата публикации 25 февраля 2026 17:01
Вацко раскритиковал газон Динамо после матча с Рухом и спросил, где деньги
"Динамо" принимало "Рух" на ужасном газоне. Фото: "Динамо" Киев

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал качество покрытия на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского после матча УПЛ с "Рухом". По его словам, состояние газона выглядело хуже, чем ожидалось от ведущей киевской арены.

Об этом заявил Вацко в эфире своего YouTube-канала, передает портал Новини.LIVE.

Слишком много затрат и плохой результат

Журналист сравнил состояние газона с условиями в даже худших климатических ситуациях — как у норвежского "Буде-Глимт", где искусственное поле выглядело идеально в Лиге чемпионов.

Вацко отметил, что не ожидал, что "Динамо" — традиционный образец в подготовке газона, продемонстрирует такое качество, причем после заявлений о затратах около 20 млн гривен на подогрев и уход.

Критику Вацко сопровождает более глубоким анализом причин, который стал ему доступным. По заключению экспертов и агрономов, корни газона могли подгнить из-за чрезмерного полива и короткой стрижки травы, что привело к загниванию корневой системы и слабому сцеплению травяного покрова с почвой. По словам специалистов, на восстановление может уйти до месяца с дополнительной подсевкой, обработкой и подогревом поля.

Проблемы с газоном непосредственно повлияли на игру против "Руха": футболисты вынуждены были больше играть верховыми передачами, а не через технические комбинации, что уменьшило динамику атаки. Такое состояние поля также повышает риск травм и ставит вопрос об эффективности вложений в текущую систему ухода.

Сейчас клуб работает над срочным решением ситуации — рассматривается частичная или полная замена травяного покрытия. Официальной позиции от администрации еще нет.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
