Україна
Футболіст збірної України та київського Динамо став батьком

Футболіст збірної України та київського Динамо став батьком

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 18:46
Шапаренко вперше став батьком
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Півзахисник київського "Динамо" та національної збірної України Микола Шапаренко вперше став батьком. У родині футболіста народилася донька.

Про це у своїх соцмережах повідомила його дружина Христина Шацьких, яка є донькою легенди "Динамо" Максима Шацьких, передає портал Новини.LIVE.

Шапаренко вперше став батьком

За словами Шацьких, дитина, яку назвали Мією, народилася 18 лютого.

"Ми на тебе дуже чекали, наша Мія. 18.02.2026", — написала Христина.

Дівчина опублікувала фото з пологового будинку та відзначила чоловіка.

Зазначимо, що для подружжя це перша дитина.

Шапаренко розпочав другу частину сезону 2025/2026 у статусі одного з ключових гравців "Динамо". Загалом у сезоні він зіграв 12 матчів, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі.

У єврокубках на рахунку хавбека десять поєдинків та п'ять асистів.

Зазначимо, що після 17 турів УПЛ кияни мають 29 очок і посідають четверте місце.

Наступний матч "Динамо" проведе 27 лютого проти "Епіцентра".

Нагадаємо, раніше ми розповіли про історію американської фігуристки Аліси Лю, яка вразила всіх на Олімпійських іграх.

У фіналі чоловічого хокейного турніру на Олімпіаді-2026 зустрінуться збірні США та Канади.

футбол Динамо Микола Шапаренко Максим Шацьких Христина Шацьких
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
