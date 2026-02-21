Футболіст збірної України та київського Динамо став батьком
Півзахисник київського "Динамо" та національної збірної України Микола Шапаренко вперше став батьком. У родині футболіста народилася донька.
Про це у своїх соцмережах повідомила його дружина Христина Шацьких, яка є донькою легенди "Динамо" Максима Шацьких, передає портал Новини.LIVE.
Шапаренко вперше став батьком
За словами Шацьких, дитина, яку назвали Мією, народилася 18 лютого.
"Ми на тебе дуже чекали, наша Мія. 18.02.2026", — написала Христина.
Дівчина опублікувала фото з пологового будинку та відзначила чоловіка.
Зазначимо, що для подружжя це перша дитина.
Шапаренко розпочав другу частину сезону 2025/2026 у статусі одного з ключових гравців "Динамо". Загалом у сезоні він зіграв 12 матчів, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі.
У єврокубках на рахунку хавбека десять поєдинків та п'ять асистів.
Зазначимо, що після 17 турів УПЛ кияни мають 29 очок і посідають четверте місце.
Наступний матч "Динамо" проведе 27 лютого проти "Епіцентра".
