Христина Шацьких натякнула на весілля з Миколою Шапаренком

Шапаренко "одружився" з донькою легенди Динамо
У київському "Динамо" стало на одного холостяка менше. Микола Шапаренко вирішив узаконити свої стосунки.
Обраницею футболіста стала Христина Шацьких — донька ексзірки клубу Максима Шацьких, яка повідомила про весілля в Telegram.
Шапаренко одружився на доньці Шацьких
Обраниця півзахисника київського "Динамо" опублікувала фото, яке спровокувало чутки про їхнє весілля. На знімку видно весільний букет у руках дівчини в білій сукні, позначку з ім’ям Шапаренка та емодзі каблучки й серця.
Пара не робила офіційних заяв та не публікувала фото з весілля. Однак, скоріш за все, 25 червня закохані одружилися на церемонії, яка пройшла в тісному колі.
Зазначимо, що Микола й Христина, почали зустрічатися влітку 2022 року, але рідко афішують особисте життя.
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