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Головна Спорт Шапаренко "одружився" з донькою легенди Динамо

Шапаренко "одружився" з донькою легенди Динамо

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Дата публікації: 25 червня 2025 23:30
Христина Шацьких натякнула на весілля з Миколою Шапаренком
Микола Шапаренко та Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh
Ключові моменти Шапаренко одружився на доньці Шацьких

У київському "Динамо" стало на одного холостяка менше. Микола Шапаренко вирішив узаконити свої стосунки.

Обраницею футболіста стала Христина Шацьких — донька ексзірки клубу Максима Шацьких, яка повідомила про весілля в Telegram.

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Николай Шапаренко и Кристина Шацких
Руки Миколи та Христини. Фото: instagram.com/stories/krishatskykh

Шапаренко одружився на доньці Шацьких

Обраниця півзахисника київського "Динамо" опублікувала фото, яке спровокувало чутки про їхнє весілля. На знімку видно весільний букет у руках дівчини в білій сукні, позначку з ім’ям Шапаренка та емодзі каблучки й серця.

Пара не робила офіційних заяв та не публікувала фото з весілля. Однак, скоріш за все, 25 червня закохані одружилися на церемонії, яка пройшла в тісному колі.

Николай Шапаренко и Кристина Шацких
Публікація Христини з букетом квітів. Фото: instagram.com/stories/krishatskykh

Зазначимо, що Микола й Христина, почали зустрічатися влітку 2022 року, але рідко афішують особисте життя.

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футбол Динамо Микола Шапаренко дружини футболістів Максим Шацьких
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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