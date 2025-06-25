Кристина Шацких намекнула на свадьбу с Николаем Шапаренко

Шапаренко "женился" на дочери легенды Динамо
В киевском "Динамо" стало на одного холостяка меньше. Николай Шапаренко решил узаконить свои отношения.
Избранницей футболиста стала Кристина Шацких — дочь экс-звезды клуба Максима Шацких, которая сообщила о свадьбе в Telegram.
Шапаренко женился на дочери Шацких
Избранница полузащитника киевского "Динамо" опубликовала фото, которое спровоцировало слухи об их свадьбе. На снимке видно свадебный букет в руках девушки в белом платье, отметку с именем Шапаренко и эмодзи кольца и сердца.
Пара не делала официальных заявлений, и не публиковала фото со свадьбы. Однако, скорее всего, 25 июня влюбленные поженились на церемонии, которая прошла в тесном кругу.
Отметим, что Николай и Кристина, начали встречаться летом 2022 года, но редко афишируют личную жизнь.
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