Кристина Шацких намекнула на свадьбу с Николаем Шапаренко

Николай Шапаренко и Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

В киевском "Динамо" стало на одного холостяка меньше. Николай Шапаренко решил узаконить свои отношения.

Избранницей футболиста стала Кристина Шацких — дочь экс-звезды клуба Максима Шацких, которая сообщила о свадьбе в Telegram.

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Руки Николая и Кристины. Фото: instagram.com/stories/krishatskykh

Шапаренко женился на дочери Шацких

Избранница полузащитника киевского "Динамо" опубликовала фото, которое спровоцировало слухи об их свадьбе. На снимке видно свадебный букет в руках девушки в белом платье, отметку с именем Шапаренко и эмодзи кольца и сердца.

Пара не делала официальных заявлений, и не публиковала фото со свадьбы. Однако, скорее всего, 25 июня влюбленные поженились на церемонии, которая прошла в тесном кругу.

Публикация Кристины с букетом цветов. Фото: instagram.com/stories/krishatskykh

Отметим, что Николай и Кристина, начали встречаться летом 2022 года, но редко афишируют личную жизнь.

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